MANCHESTER UNITED DO VRHA NAPUNIO MREŽU SOUTHAMPTONA: Crveni vragovi upisali se u povijest u ludoj utakmici

United sada ima 44 boda iz 22 susreta, dok je City, koji će u srijedu gostovati kod Burnleya, do istog učinka stigao iz 20 susreta

Nogometaši Manchester Uniteda uvjerljivom 9-0 (4-0) domaćom pobjedom protiv Southamptona u susretu 22. kola bodovno su se izjednačili s gradskim suparnikom Manchester Cityjem na vrhu ljestvice engleskog prvenstva.

WBA PORAŽEN U ‘DERBIJU ZAČELJA’, WOLVESI SVLADALI ARSENAL: Topnicima u ludoj utakmici isključena dva igrača

United je gotovo čitavu utakmicu imao brojčanu prednost na terenu jer je već u 2. minuti isključen igrač Southamptona Jankewitz zbog nesmotrenog ulaska otvorenim đonom na koljeno McTominaya. Domaći sastav znalački je iskoristio igrača više te s četiri pogotka već u prvom poluvremenu riješio susret. Prvi gol postigao je Wan-Bissaka (18), na 2-0 povisio je Rashford (25), potom je Bednarek (34-ag) zatresao vlastitu mrežu, a na 4-0 povisio je Cavani (39).

Treći put u povijesti

Na 5-0 sredinom nastavka povisio je Martial (69), samo dvije minute potom u strijelce se upisao i McTominay (71) te je taj rezultat vrijedio sve do same završnice. U 85. minuti Bednarek je slučajno u svom kaznenom prostoru zakačio Martiala, a sudac Dean je nakon pregleda snimke dosudio kazneni udarac te isključio i Bednareka. Bruno Fernandes (87-11m) je s bijele točke pogodio za 7-0 da bi do kraja susreta United s dva igrača više postigao još dva gola preko Martiala (90) i Jamesa (90+3).

Ovo je bio tek treći put u povijesti premierlige da je neka momčad pobijedila s devet golova razlike.

Drugi United sada ima 44 boda iz 22 susreta, dok je City, koji će u srijedu gostovati kod Burnleya, do istog učinka stigao iz 20 susreta.Southampton je 12. sa 29 bodova.

Poraz Newcastlea

Crystal Palace je kao gost sa 2-1 (2-1) svladao Newcastle United iako je domaćin rano poveo golom Shelveya (2). No, Riedewald (21) i Cahill (25) kreirali su brzi preokret.

Crystal Palace je sada 13. sa 29 bodova, dok je Newcastle ostao 16. sa 22.