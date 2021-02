MANCHESTER CITY STIGAO DO 13. POBJEDE ZAREDOM: Moćni stroj Pepa Guardiole pregazio Burnley

Nogometaši Manchester Cityja devetom su uzastopnom prvenstvenom pobjedom zadržali vodstvo na ljestvici Premier lige, oni su u susretu 22. kola engleskog prvenstva kao gosti svladali Burnley sa 2-0 (2-0).

Susret je usmjeren ka pobjedi Cityja već u 3. minuti kada je inače pouzdani domaći vratar Pope propustio uhvatiti ne pretežak Bernarda Silve, a na odbijenu lopto odlično je reagirao Gabriel Jesus te glavom pogodio mrežu. Kada je Sterling u 38. minuti iskoristio dodavanje Gundogana za povećanje prednosti na 2-0 bilo je jasno kako će City osvojiti nova tri boda.

Manchester City sada ima 47 bodova, tri više uz utakmicu manje od drugog Manchester Uniteda, a pet više uz također utakmicu manje od trećeg Leicester Cityja koji je kao gost sa 2-0 (2-0) bio bolji od Fulhama.

13 – Manchester City have won their last 13 games in all competitions, the longest winning run by a Premier League side since Arsenal between March-August 2002 (also 13). Inevitable. pic.twitter.com/8pK5JsD4I0

— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021