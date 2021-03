Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u polufinale engleskog FA Kupa svladavši u četvrfinalu kao gosti Everton sa 2-0 (0-0).

Susret je odlučen u samoj završnici, City je do vodstva stigao u 84. minuti kada je Gundgogan najbolje reagirao na odbijenu loptu od grede nakon udarca Laoprtea, da bi prolazak potvrdio De Bruyne u 90. minuti.

Everton 0-2 Man City FT:

⚽️ Gundogan

⚽️ De Bruyne

Two late goals from Pep Guardiola's sees them into the #FACup semi-finals….again. pic.twitter.com/B0nLIauDxi

