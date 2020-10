U derbiju večeri prvog kola nogometne Lige prvaka Manchester United je odličnom predstavom na Parku prinčeva pobijedio europskog doprvaka PSG sa 2-1.

POČELA JE NOVA SEZONA LIGE PRVAKA: Zenit izjednačio nakon Lovrenove ‘bombe’ pa u nadoknadi izgubio bod, Juventus rutinski slavio u Kijevu

Barcelona, Juventus i RB Leipzig očekivano su ušli u novu europsku sezonu pobjedama, dok u okršaju Matea Kovačića i Ivana Rakitića na Stamford Bridgeu nije bilo golova.

U derbiju večeri “Crveni vragovi” su podsjetili na svoje stare dane “uspjeha i slave” pobijedivši u Parizu europskog doprvaka. ManU je posve zasluženo stigao do važna tri boda na startu “Champions League”.

Gosti su poveli u 23. minuti golom Brune Fernandesa iz jedanaesterca. Portugalac je zabio tek iz drugog prekršaja nakon što je Keylor Navas obranio njegov prvi udarac, no vratar pariškog sastava je unaprijed krenuo s linije pa je udarac ponovoljen. Kazneni udarac je skrivio Abdou Diallo oborivši Anthony Martiala.

PSG je izjednačio u 55. minuti Martialovim autogolom. Neymar je ubacio iz kornera, a Martial glavom zatresao vlastitu mrežu. Daleko bolju igru ManU je okrunio novim vodstvom u 87. minuti lijepim udarcem Marcusa Rashforda s ruba kznenog udarca.

U drugom susretu iz H skupine RB Leipzig je očekivano porazio turskog prvaka Istanbul Basaksehir sa 2-0, a oba gola zbio je Angelino (16, 20).

Juventus i Barcelona pobjedama su otvorili nastupe u G skupini.

Barca je na Camp Nou pobijedila Ferencvaros sa 5-1 dok je Juventus u Kijevu porazio Dinamo sa 2-0.

Španjolski velikan je rutinski stigao do pobjede, a slavlje Katalonaca pokvario je crveni karton Gerarda Piquea koji je u 68. minuti skrivio kazneni udarac i pritom zaradio crveni karton nakon što je kao posljednji igrač obrane oborio Tokmaca Nguena, a s bijele točke je zabio Kharatin.

Za Barcu su strijelci bili Messi (27-11m), Fati (42), Coutinho (52), Pedri (82) i Dembele (89). Roko Batirina nije nastupio za goste koji su u kvalifikacijma izbacili Dinamo.

Juve je u Kijevu bez Cristiana Ronalda, koji ima koronavirus, pobijedio Dynamo sa 2-0. Oba gola zabio je Alvaro Morata (46, 84), a torinska “Stara dama” je mogla i uvjerljivije slaviti.

Juventus je poveo na otvaranju drugog dijela. Dejan Kuluševski je pucao po golu, Georgi Buščan je obranio kratko odbivši loptu, a Morata je pospremio odbijanac u mrežu.

Španjolski napadač je pitanje pobjednika razriješio je svojim drugim golom u 84. minuti na asistenciju Juana Cuadrada.

U skupini E Chelsea i Sevilla su na Stamford Bridgeu pružili skromnu predstavu bez golova.

Metao Kovačić je za “Bluese” igrao od 65. minute, dok je Ivan Rakitić kod gostiju bio na terenu do 80. minute.

U drugom susretu također nije bilo pobjednika, ali je bilo barem pogodaka. Rennes i Krasnodar su odigrali 1-1. Guirassy je u 56. minuti iz jedanaesterca doveo domaćine u vodstvo, a tri minute kasnije izjednačio je Ramirez.

U skupini F Lazio je pobijedio Borussiju Dortmund sa 3-1.

Kod prvog gola Lucas Leiva je presjekao pogrešno dodavanje Thomasa Meuniera, a u nastavku akcije Ciro Immobile zabio za 1-0. U 23. minuti već je bilo 2-0. Luiz Felipe je ubacio iz kornera, a Hitz zatresao vlastitu mrežu. Borussija je smanjila u 71. minuti golom Erlinga Haalanda, no samo pet minuta kasnije Akpa-Akpro je postavio konačnih 3-1.

U prvom susretu iz ove skupine Club Brugge je priredio iznenađenje pobijedivši u St Peterburgu Zenit sa 2-1.

90′ Gotove su utakmice

89′ Barcelona je zabila i peti gol. Za 5:1 poenirao Dembele.

87′ Manchester United ponovno je poveo u Parizu, Rashford zabija za 2:1.

80′ Rakitić je završio svoj nastup na Stamford Bridgeu, Vázquez je ušao umjesto njega.

GOAL BARÇA! @PEDRI ! FOLLOWING A GREAT RUN BY @DEMBOUZ ! 4-1! 💥 pic.twitter.com/I2jUrvuEKP

82′ Barcelona je povećala vodstvo. Sada je 4:1 zahvaljujući pogotku kojeg je postigao Pedri.

76′ Akpa Akpro postiže gol i Lazio opet ima dva pogtka prednosti, rezultat je 3:1.

72′ Na Stamford Bridgeu i dalje bez golova, iako su i Chelsea i Sevilla imali nekolicinu prilika, ali rezultat je i dalje 0:0.

71′ Haaland je smanjio rezultat u Rimu. Borussia sada ima 1:2.

71′ Ferencvaroš je smanjio na 3:1, najstrožu kaznu realizirao je Kharatin.

69′ Crveni karton za Barcelonu, dobio ga je Pique koji je pritom skrivio i jedanaesterac.

65′ Mateo Kovačić je ušao u igru u momčadi Chelseaja. Očito je s njim Lampard krenuo po pobjedu i tri boda.

59′ Ramirez zabija za izjednačenje Krasnodara protiv Rennesa.

55′ PSG je izjednačio protiv Manchester Uniteda, Martial je postigao autogol. Pokušao je Francuz izbaciti loptu nakon centaršuta, ali ona je ipak završila u mreži.

56′ Rennes je poveo protiv Krasnodara, Guirassy je zabio iz penala.

52′ Barca nastavlja gdje je stala u prvom poluvremenu. Protiv Ferencvaroša su Katalonci povisii na 3:0, a strijelac je Coutinho.

46′ Krenulo je drugo poluvrijeme.

45′ Završeno je prvo poluvrijeme.

42′ Barcelona vodi 2:0, zabio je Fati.

🔵🔴 Lionel Messi has now scored 69 goals in the Champions League group stage – no player in history has more. #UCL pic.twitter.com/WhAcL0zBta

27′ Barcelona vodi 1:0 protiv Ferencvaroša, momčadi koja je izbacila zagrebački Dinamo iz LP. Strijelac je Messi koji je realizirao najstrožu kaznu.

23′ Lazio je povećao vodstvo- Za 2:0 protiv Borussije je zabio Luiz Felipe nakon kornera.

🔴 Bruno Fernandes has scored 11 penalties for Manchester United in all competitions ⚽️ #UCL pic.twitter.com/NuSa5tVZYZ

23′ Na sreću Crvenih vragova, penal se morao ponavljati, a Fernandes drugi put nije pogriješio. United ima 1:0.

22′ Manchester United je promašio jedanaesterac u Parizu. Fernandes je pucao u donji desni kut, ali Navas to brani.

🔴⚪️ Angeliño has now scored 4 goals in his last 3 games for Leipzig 🔥 #UCL https://t.co/RktzLlfFhP pic.twitter.com/OoHymbcb5F

20′ Leipzig vodi 2:0 ponovno je zabio Angelino.

18′ U utakmici koja večeras privlači najviše pažnja nogometnih zaljubljenika PSG je krenuo jako dobro protiv Man. Uniteda, ali mreže i dalje miruju.

16′ RB Leipzig je poveo protiv Baškašehira, Angelino je strijelac.

7′ Rakitić je izborio slobodan udarac za Sevillu, faulirao ga je Kante.

2019-20 European Golden Shoe winner ✨

Taken just SIX minutes to score his first Champions League goal of the season ⏱️

Ciro Immobile is up and running in the #UCL 🔵🦅🔥#Immobile #LazioBVB #Lazio #ChampionsLeague #UEFAChampionsLeague pic.twitter.com/BNn8ylhHjZ

— LiveScore (@livescore) October 20, 2020