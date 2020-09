MODRIMA SE OSTVARILA ŽELJA, DANSKI STOPER STIŽE NA MAKSIMIR: Sve je dogovoreno, zna se i koliko će ga platiti

Danski stoper Rasmus Lauritsen trebao bi uskoro postati novi igrač zagrebačkog Dinama, objavili su danski mediji.

DINAMO JE NA KORAK DO NOVOG TRANSFERA: Modri su u Danskoj pronašli pojačanje, ali sve bi moglo bi propasti zbog jedne stvari

Dvadesetčetverogodišnji Lauritsen je član švedskog Norrköpinga, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 1,2 milijuna eura. U Dinamo će on stići kako bi pojačao obranu koja je oslabljena nakon što je Modre napustio pouzdani stoper Emir Dilaver, koji je otišao u turski Çaykur Rizespor.

IFK Norrköping CB Rasmus Lauritsen (24) 🇸🇪 is moving to Dinamo Zagreb.

After a lot of talks, the clubs agreed to a fee of €1.6M.

Looking at his stats, he looks pretty good. For a CB his offensive record is very impressive.

Allsvenskan '20 🇸🇪:

22g

6⚽️

5🅰️ pic.twitter.com/cYAxt0EBuM

— Croatian Scout (@CRO_Scout) September 30, 2020