MAMIĆEVA FOTKA POSTALA HIT: Dinamovog šefa u ovakvom izdanju sigurno nikada niste vidjeli

View this post on Instagram

Večeras smo svjedočili još jednom svijetlom trenutku našeg sporta – GNK Dinamo je ponovno osvjetlao obraz hrvatskog nogometa u Europi i po tko zna koji put bio najbolji promotor naše Domovine u Europi i svijetu. Čestitam momčadi, stručnom stožeru i svim djelatnicima na veličanstvenoj pobjedi u krcatoj Groupama Areni, nogometnom stadionu kakav svi ljubitelji sporta u Hrvatskoj mogu samo sanjati. No, večeras želim skrenuti vašu pozornost na fantastičnu podršku Bad Blue Boysa koju je naša momčad imala s tribina. Ne mogu glumiti, vaše uvrede s tribine me bole, jer ja sam jedan od vas. No, način na koji ste nadglasali 20 000 fanatičnih navijača Ferencvaroša i učinili gostujući teren našim, "domaćim", podsjeća me na legendarna navijanja kada ste hipnotizirali 70 000 Engleza na otvaranju Emirates stadiona ili pak kada ste Allianz Arenu u Münchenu pjesmom pretvorili u Dinamo Arenu! Ako je uvjet za ovakvu podršku to da me vrijeđate, vrijeđajte me još jače, jer ovo je ono što naša momčad treba, ovo je snaga Dinama! Volim vas, poštujem i hvala vam na tome što ste večeras učinili za našu momčad u Budimpešti! Bad Blue Boys, Bad Blue Boys, Bog i konjica, neka živi Dinamo i majka Hrvatska!🔵🔵🇭🇷