Biranim je riječima govorio o novom izborniku Srbije, Zvezdi i novom patrijarhu

Zdravko Mamić postao je nakon gostovanja na banjalučkoj ELTA TV jedna od tema dana u susjednoj Srbiji. Naime, osim o standardnim temama oko Dinama, sukobu s navijačima, novom stadionu govorio je o prijateljstvu s novim srpskim patrijarhom Porfirijem.

MAMIĆ: ‘Da se to dogodi siguran sam da bi Dinamo konkurirao za prvaka Europe. Zvezda? Iz dva razloga ne želim da se s njima sretnemo’

Mitropolit zagrebačko-ljubljanski izabran je prije nekoliko dana za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve, tri mjeseca nakon smrti patrijarha Irineja, koji je preminuo od covida 20. studenoga 2020. godine.

“Ja sam toliko oduševljen. Dogodilo se nešto predivno, gledao sam TV i izvještaj s inauguracije gdje mu državnici i velikodostojnici čestitaju, nije prošlo pola sata i mislio sam ‘moram naći način da svom prijatelju Porfiriju Periću čestitam’ kad mi je zazvonio telefon. On mi se javio na telefon. Zvao me Dule Savić koji je bio pored njega, bili su tu još neki zajednički prijatelji. I Porfirije mi se javio i ja sam iskoristio priliku da mu čestitam. Rekao sam mu da sam dirnut da se u trenutku svog slavlja i svih obaveza sjetio mene. On mi je kraju rekao da će moliti za mene, a rekao je da zna gdje sam ja u Međugorju i da ja molim za njega”, rekao je Mamić.

Dugo se poznaju

“To je jedna divna priča koja će obilježiti moj život sigurno, a možda i njegov. Sjećam se da sam ga u Zagrebu ugostio na stadionu, proveo ga kroz svlačionicu. Sjećam se kad smo na Cvjetnom trgu u Zagrebu uz tamburaše pjevali zajedničke pjesme. Vidim da je on više u sedam dana učinio za ljubav između srpskog i hrvatskog naroda, pa i svih naroda na ovih prostorima. Palac gore za Porfirija. On je i moj Porfirije i ja ga ljubim svim srcem, svim bićem i kad budem u prilici, bez obzira na to što sam katolik, neću se libiti posjetiti u Beogradu i odem na njegovo misno slavlje”, dodao je.

Osvrnuo se i na imenovanje Dragana Stojkovića Piksija za novog izbornika Srbije.

“Piksi je najdivnija stvar koja se dogodila Srbiji. Nedavno sam govorio kao da sam znao da će doći Piksi. Govorio sam kakva to osoba treba doći na čelu hrvatske reprezentacije – nezavisna, nepotkupljiva, koja neće dopustiti parcijalne, menadžerske interese, koji je financijski ostvaren. Ne mogu zamisliti da takva ljudska i igračka veličina kao što je Piksi dopusti sebi da to kompromitira sada u jesen svog života kad može najviše dati svojoj domovini koja mu je toliko dala. Jako sam pozitivan i mislim da je Piksi upravo ta karika koja je falila Srbiji. Sad trebaju uz njega stati i javnost i svi sportski radnici i Piksi će napraviti čudo”, uvjeren je Mamić.

O Zvezdi

Tema je bila i utakmice Crvene zvezde i Milana.

“Kad su me neki srpski novinari pitali, iznenadio sam ih kad sam rekao da Zvezda nije bez šanse jer sam vidio probleme Milana koji sad eskaliraju. Milan nije u najboljoj natjecateljskoj formi i to se pokazalo protiv Zvezde. Ne omalovažavam impresivan rezultat Crvene zvezde, odigrati ovako protiv Milana 2:2, ovakvog Milana, još s igračem manje, to je kolosalni uspjeh. Rekao sam da Zvezda ima velike šanse napraviti rezultat, to sam istinski mislio, bez kurtoazije”, rekao je Mamić.

“Kad je Zvezda u pitanju, tu dijelim na period prije Zvezdana Terzića i s njim. S Terzićem je Zvezda došla na nivo Dinama, da se ne natječemo tko je bolji, tko je više napravio. I Zvezda i Dinamo dostojno prezentiraju nogomet bivše Jugoslavije. Teško gostovanje čeka Zvezdu u Milanu, ali igra se bez navijača. Evidentno je poljuljano samopouzdanje igrača Milana, a Zvezda dolazi u zajedništvu, uopće se ne bih iznenadio da Zvezda prođe dalje. Osobno navijam da Zvezda prođe dalje, bez obzira na to što su tamo Mandžukić i Rebić, u toj utakmici ja sam navijač Crvene zvezde”, poručio je Mamić.