MAMIĆA BI NAPAD NA SUCE MOGAO SKUPO KOŠTATI: Pogledajte koliku je kaznu ‘popio’ Bjelica zbog sličnog ispada

Potekli vikend u HNL-u bio je posebno uzbudljiv

Moram reći nešto što me tišti. Ogorčen sam na suce, i to ne samo danas, jer napravila se hajka na Dinamo zbog jednog auta. Sudac Zebec u prošloj je utakmici u Velikoj Gorici pogrešno dosudio aut. I u svakoj utakmici bude nekoliko takvih grešaka kod dosuđenih auta. On sigurno nije znao da će se nakon tog auta dogoditi jedanaesterac za nas i da ćemo zabiti pogodak. Ali, dignula se cijela hajka oko tog auta.

STIGLA JE KAZNA ZA NENADA BJELICU: Je li HNS dovoljno strogo reagirao na sve njegove istupe?

Međutim, ovo što su danas radili VAR soba i sudac je sramota. I takve nas odluke prate cijelu sezonu. Idemo analizirati cijelu sezonu, koliko je bilo pogrešnih odluka u korist Dinama, a koliko na štetu Dinama. Dva nedosuđena jedanaesterca za nas u prvom poluvremenu. Prvi je bio na Majeru i ne znam u kojoj državi na svijetu se to ne svira. Kasnije i jedanaesterac na Gavranoviću i VAR ne reagira. Nemoguće je da se nijedan ne svira. Užasno je loše suđenje Dinamu ove sezone, a stvara se nekakva fama da se nama pomaže s jednim autom! Recite još jednu pogrešnu kapitalnu odluku ove sezone, a da je bila u korist Dinama. Mislim da je i javnost danas mogla sve vidjeti.

Sve je to izrekao trener Dinama Zoran Mamić poslije pobjede u derbiju protiv Hajduka. I nije jedini koji se ovih dana žali na suđenje. Uoči utakmice s Varaždinom kritičan je bio i trener Slaven Belupa Tomislav Stipić. On smatra da je njegovoj momčadi prošle nedjelje u Puli oduzeta pobjeda.

“Zašto su djelitelji pravde dijelili nepravdu to samo oni znaju. Ja im šaljem ovaj put oprost iz ponosne Koprivnice, ali poručujem da smo mi premali klub da bi se navikli na nošenje ovakvih teških križeva. Znate i sami da se križ nosi zbog tuđih, a ne svoji grijeha”, poručio je.

U međuvremenu, očekuje se kako bi u petak povjerenik za delegiranje sudaca Ivan Novak trebao hoće li kazniti suce tih susreta Marija Zebeca i Igora Pajača. Također, vrlo je moguće da Zoran Mamić bude kažnjen zbog svojih izjava s mjesec dana suspenzije. Takav je bio slučaj s Nenadom Bjelicom koji je napao suce nakon derbija u Gradskom vrtu. O tome više možete pročitati ovdje.