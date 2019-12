Rekao je da se osjeća odlično zbog Dinamovih dostignuća u zadnjih godinu dana

Na osmom međunarodnom simpoziju o sportu i prvom međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma “Simposar 2019” u Sarajevu bjegunac od hrvatskog pravosuđe Zdravko Mamić dobio je nagradu za sportskog menadžera desetljeća. Tom je prilikom i prokomentirao glasine da se planira angažirati u nekom od klubova u susjednoj državi.

BOSANCI SE NAKLONILI HRVATSKOM BJEGUNCU: Mamić dobio veliko priznanje, cijelom događaju svjedočili Olmo i Bjelica

“Nema istine u tome. Postoji interes ljudi koji su me željeli privoljeti da se aktiviram, ali ne želim se vezati za jednu sredinu i jedan klub. Želim da me svi u BiH vole, a ako bih se opredijelio za jedan klub to ne bi bilo dobro po mene. Očekujem da se jednog dana vratim u Hrvatsku, ali Bosna nikada neće izaći iz mene. Ako epilog na sudu bude neki drugi, neću imati ništa protiv toga da ostanem u Bosni i Hercegovini”, rekao je Mamić.

Rekao je da se osjeća odlično zbog Dinamovih dostignuća u zadnjih godinu dana i u koje je bez sumnje trajno ugrađeno njegovo ime i da se cijeli hrvatski nogomet uzdigao kroz Dinamo. Poručio je da je reprezentacija najbolji primjer. Ovom prilikom istaknuo je i kako bi rad s mladim igračima trebao biti osnova razvoja klubova u regiji.

Samo rad

“Rad nema alternative. U BiH je velika podijeljenost zbog rata, ali BiH je uvijek bila najbolji rasadnik nogometaša. Mi u Dinamu smo uvijek imali puno BiH nogometaša kroz generacije, ali sadašnji igrači nemaju uvjete za rad i struka nije valorizirana”, poručio je.

Za kraj je prokomentirao smjenu Husrefa Musemića na klupi Sarajeva.

“Upratio sam sve i osjetljiv sam na prezime Musemić. Među najvećim su igračima koje je BiH dala. Poznajem lično i Husrefa i pratim njegov rad. Znam da je osvojio duplu krunu i ovo je neuobičajen potez. Moram reći da sam se i ja malo posramio jer sam često otpuštao trenere, ali ne znam da sam imao tako radikalan slučaj kada je neko bio prvi i to kolo prije kraja. Sa današnjim iskustvom, nikada ne bih tako nešto priredio treneru. Pogotovo što je riječ o legendi Sarajeva i BiH nogometa. To nije u redu, ali sam siguran da će se Husref vratiti jači nego ikada. Njega Pitari vole i nema sumnje da će učiniti sve da se vrati tamo gdje mu je mjesto”, zaključio je Mamić.