Modri u nedjelju u 15 sati igraju utakmicu 14. kola

Dinamo nakon velike pobjede u Rotterdamu i izborenog proljeća u Europi, u nedjelju u sklopu 14. kola Prve HNL gostuje Slaven Belupa.

“To je ritam na kojeg smo naviknuli, moramo ga prihvatiti iako je jasno da to baš nije jednostavno. U utakmicu protiv Slavena Belupa ući ćemo praktički i bez odmora i bez treninga, ali naš cilj je jasan, a to znači osvojiti tri boda, potvrditi dobru formu i rezultat iz Rotterdama. Svjesni smo da je i Slaven Belupo u naletu nakon dvije gostujuće pobjede zaredom u Šibeniku i Velikoj Gorici. Osim toga, i protiv nas su ovdje odigrali sjajnu utakmicu, osvojili bod. Trebamo ih respektirati, ali i biti svjesni svoje snage i svojih obaveza. Dinamo kao klub i naši navijači jednostavno ”ne dozvoljavaju” ništa osim pobjede”, kazao je Zoran Mamić dan uoči utakmice te se osvrnuo na gust raspored.

” Možda bi zvučalo kao floskula kad bismo sad rekli “mi smo profesionalci i moramo.” No, stvarno stanje ponekad bude drukčije, ali ja sam siguran u dobar karakter svoje momčadi koja je, uostalom, to već puno puta i pokazala. Dečki su svjesni važnosti ove utakmice i vjerujem da će ući s onim žarom i strašću kao što je to bio slučaj i u Rotterdamu”; dodao je. pa je progovorio o Arijanu Ademiju, koji protiv Feyenoorda zaradio bolan udarac.

“Da, bilo je nezgodno, ali zasad nemamo informacije o eventualnim problemima s ozljedama. Sve bi trebalo biti u redu”, kazao je Mamić.

Za kraj se osvrnuo i na činjenicu u da je u Koprivnici imao trenersku premijeru kada je kao sportski direktor privremeno uskočio u tu ulogu prije nego što je službenom preuzeo momčad. Bilo je to 24. kolovoza 2013. godine kad su svladali domaću ekipu s 3:1.

“Sjećam se toga, naravno, bilo je to doba kad sam privremeno vodio momčad u one tri utakmice. Prva je bila baš ta u Koprivnici. Bila je uspješna i nadam se da će tako biti i ove subote”, završio je.