Nažalost Dinamo večeras nije iskoristio svoje prilike u Budimpešti kod motiviranog domaćina Ferencvarosa koji je izborio 2:1 pobjedu i prolazak u play-off Lige prvaka. Plavi ovim porazom završavaju ovosezonske nastupe u Ligi prvaka i europski put nastavljaju u play-offu Europa lige u kojem ćemo tražiti prolaz ka europskoj jeseni. Hvala svima koji ste večeras navijali za Dinamo! 💙 #VolimTeDinamo #dinamozagreb #zagreb #hrvatska #croatia #ucl 📷 @ftcofficial