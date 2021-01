Susret Modrih s Mađarima obilježilo je nekoliko incidenata

Zagrebački Dinamo na pripremama je pobijedio mađarski MOL Fehervar rezultatom 2:1.

REDALI SE INCIDENTI NA PRIJATELJSKOJ UTAKMICI DINAMA: Mađari napali Modre, Petković uhvatio suparnika za vrat

Bila je riječ o prijateljskoj utakmici, iako se zbog onog što se događalo na terenu baš ne bi mogla nazvati takvom.

Tako je, primjerice, Joško Gvardiol već u 19. minuti napustio travnjak nakon što je pretrpio nekoliko pregrubih nasrtaja suparničkih napadača.

Gruba igra

Pred kraj prvog poluvremena došlo je do prve burne situacije kad su gosti u Rovinju tražili penal. Modri su im se pobunili, nastala je manja gužva te su se Mađari verbalno napali Brunu Petkovića i Petra Stojanovića. U drugom poluvremenu, napadač Modrih dobio je žuti karton nakon što je u 68. minuti stopera Attilu Fiolu uhvatio za vrat i odgurnuo ga.

Pri kraju utakmice došlo je do još jednog incidenta kada je Fiola iz odgurnuo Kastratija. Dogodilo se to pored klupe Modrih pa su na to burno reagirali Zoran Mamić i Damir Krznar.

Bez rizika

Mamić je nakon susreta prokomentirao zbivanja na terenu i istaknuo da je najbitnije da se niti jedan igrač nije ozlijedio, a objasio je i zašto je u 19. minuti iz igre povukao Gvardiola.

“Jedino Joško Gvardiol ima manjih problema, još je prije dva dana na treningu uganuo gležanj, na ovoj je utakmici to ponovno osjetio pa nismo htjeli previše riskirati i zato je rano izašao”, prenosi Mamićevu izjavu Dinamova stranica.

Trener Modrih potom je istaknuo dobru igru u obrani u ovoj, vrlo teškoj, utakmici:

“Bila je to vrlo gruba, teška utakmica, ne bi se reklo prijateljska. Što se tiče same igre, mogu reći da je obrambeni dio ovom prilikom bio nešto bolji nego vezni rad i napad, ali sve je to razumljivo, momčad je 10 dana jako naporno trenirala, noge su još uvijek teške, nedostaje svježine, ali imamo nekoliko dana vremena do prve utakmice i siguran sam da ćemo biti dobri.”

Bez ozljeda

Modri drugi dio sezone počinju derbijem s Rijekom, a pripreme u Rovinju završene su ovom utakmicom protiv Mađara.

“Zadovoljan sam je jer je sve prošle bez gotovo ikakvih ozljeda, odradili smo ono što smo planirali pa čak i više od toga. Svi su igrači pokazali želju, htijenje i energiju i to je ono najvažnije”, zaključio je.