MAMIĆ PREKO INSTAGRAMA OTKAZAO NAJAVLJENU PRESSICU: Odvjetnik mu zaprijetio otkazivanjem punomoći

Dragi predstavnici medija i svi oni koji ste sutra isčekivali najavljenu press konferenciju primite moju ispriku. Zbog savjeta i pritiska mojeg odvjetnika Veljka Miljevića, koji bi mi u slučaju održavanja press konferencije otkazao punomoć i prestao biti braniteljem; otkazujem sutrašnje obraćanje javnosti. Obzirom na veliko poštovanje prema radu odvjetnika Miljevića i pravne bitke koje su pred nama odlučio sam njihovo mišljenje uvažiti i još jednom se ispričati medijima. Do drugog puta, kojeg će svakako uskoro biti, voli Vas Zdravko Mamić.