MAMIĆ ‘POLUDIO’ ZBOG ĐOKOVIĆA: Njegove riječi odjeknule Srbijom: ‘Oni koji tako govore o njemu trebaju dobro isprati i dezinficirati usta’

Njegove riječi prenijeli su svi tamošnji mediji

Najpoznatiji hrvatski bjegunac Zdravko Mamić osvrnuo se na napade uperene protiv Novaka Đokovića nakon pojave koronavirusa na Adria Touru.

“Htio sam čak i napisati post na tu temu, ali sam odustao da ne dam onim kretenima da se iživljavaju na tom svetom prezimenu, jer bi netko to iskoristio da prlja kroz moj sudski postupak ili nešto. Ali poručujem svima onima koji govore o gospodinu Đokoviću i njegovoj porodici negativno da prvo dobro isperu i dezinficiraju svoja usta. Jer ono što su porodica Đoković i on sam postigli u sportu i na humanitarnom planu zaslužuje da mu se u stavu mirno obraćaju ljudi kada izgovaraju njegovo ime”, izjavio je Mamić u intervjuu za banjalučku televiziju Elta.

Osim toga otkrio je i jednu senzaciju o kojoj bruje srpski mediji. Naime, rekao je će se Zvezdan Terzić kandidirati za mjesto u Izvršnom odboru ECA (Europska klupska asocijacija – organizacija koja zastupa interese profesionalnih klubova u UEFAZ) i da će u tome dobiti podršku hrvatskih klubova.

“Radujem se uspjesima Zvezde i bilo kojeg drugog kluba sa Jugoslovenskog prostora. To su ljudi s kojima smo dijelili ovaj prostor, ljudi s kojima se i danas srećemo, lobiramo jedni za druge. Naš predstavnik kad se birao u Izvršni odbor UEFA bili su srpski glasovi na našoj strani. Kao što će sad kada Terzić bude kandidat, a bit će kandidat za Izvršni odbor, hrvatski klubovi dati glas Terziću. To je zdrava pamet, svatko ima svoj lobi, a tko ti je bliži nego tvoj susjed”, rekao je Mamić nesvjestan da je prvi otkrio tu informaciju.

Na meti Dinama

Ispričao je i kako je svojedobno pokušao u Dinamo dovesti srpske nogometaša Adema Ljajića, Andriju Živkovića i Nemanju Maksimovića.

“To je istina, svu trojicu smo htjeli. To je dokaz koliko je Dinamo otvoren i multikulturalan klub, bez predrasuda. Žao mi je što nisu došli. Bili su počašćeni, vrlo korektni u tim razgovorima… Možda smo najbliži bili Ljajiću, jer je on bio najmlađi tada, iako su neke prepreke postojale. Sjećam se pregovora s njegovim ocem. Vodio ga je (Mladen) Furtula, legendarni golman Partizana koji živi u Grčkoj”, prisjetio se Mamić i sam dodao nekadašnjeg vezjaka Crvene zvezde, Marka Grujića.

“Grujića smo isto htjeli, koji je poslije iz Zvezde otišao u Liverpool. Pratimo sve, teško je dovesti mladog igrača jer je srpsko područje isto na oku europskog tržišta, pa je teško da netko Zvezdu zamijeni Dinamom, pa onda da ide u inozemstvo”, dodao je Mamić.

O Džajiću

Progovorio je i o legendarnom Draganu Džajiću.

“Džajić je bio svakom čovjeku koji je radio u sportu i hrvatskom fudbalu – pojam. Govorilo se: ‘Imaš para kao Džajić’… On je bio jedan nemogući dribler, toliko je napravio velikih napadača svojim centaršutevima, jer su napadači samo trebali nakloniti na njegove centaršuteve… Bio je jedan gospodin i intelektualac. Poslije sam ga često sretao u životu, način njegovog govora, pokreta, oblačenja je uvijek bio gospodski. Kada je bio na muci ja sam reagirao i rekao da je srpska sramota što su mu napravili, a on je uzvratio isto kada sam se ja našao u problemu u Hrvatskoj. Uvijek je lijepo govorio o meni”, istakao je Mamić.

Pokušao je i pojansiti ako je to pregovarati sa “velikim zvjerkama” europskog nogometa.

Pregovori s Levyjem i Abramovičem

“Nikad nisam dao da netko podcijeni Dinamo kao klub i mene kao pregovarača. Uvijek je ponuda bila: ‘Hajde da napravimo transfer za neku sitnicu, pa ćemo dati i nešto vama”. Ali ja sam to odbijao, nisam prodavao na prvu loptu i prihvaćao dogovore. Treba dovoljno puta reći ‘ne’, ali da se ne zanesete, pa kažete jednom previše”, priča Mamić i nastavlja.

“To je govor tijela, kako govorite, nastupate… Po tome vidite koliko je netko spreman plati,ti a on vidi koliko ste vi jeftini ili teški. To je talenat i to je vrlo važno u pregovorima”.

Često se prepričavaju njegovi pregovori s prvim čovjekom Tottenhama, Danielom Levyjem, povodom transfera Luke Modrića 2008. godine.

“On glasi za najtežeg pregovarača na svijetu. Klubovi kažu da nikada neće trgovati s njim, ali pošto Tottenham uvijek ima dobru ‘robu’, jer on stvarno dobro to vodi, moraju doći na pregovore i on onda ‘ubija’. Nevjerojatno, lakše se dogovorite s njim oko neke velike cifre, ali nema šanse da ne nađe način da vam na to što se dogovorite ne uzme euro ili više tisuća eura. Ima taj židovski smisao i talenat. Nekoliko puta sam radio s njim i družio se, pregovarao… Opsjednut je da bude pobjednik, premda i za taj jedan euro”, navodi Mamić, uz jednu zanimljivost:

“Sjećam se kad smo prodali Modrića za 22.000.000 eura, pa sam tražio pet dresova da imam, jer sam znao da će kada se vratim u Zagreb svi da mi traže za uspomenu… I onda je došla faktura za tih pet dresova”.

Odbijenica Arsenalu

Za razliku od Tottenhama, Arsenal nije uspio da sklopi posao s Dinamom kada je želio tandem Mateo Kovačić – Šime Vrsaljko.

“Sjećam se predsjednika Arsenala koji je došao po Kovačića i Vrsaljka u paketu, privatnim avionom. Bili smo s mnogo gostiju na večeri. On je ponudio 10.000.000 eura gotovine, ali sam mu poželio dobrodošlicu u Zagreb, rekao da ću mu dati i ptičjeg mlijeka na dlanu, ali da smo ovog trenutka završili sve razgovore na tu temu. Tako sam mu jasno dao do znanja da ne može tako razgovarati s Dinamom ili sa mnom”.

Podcjenjivački je nastupio – pa ostao neobavljenog posla – i gazda Chelseaja, čuveni Roman Abramovič.

“Bio sam i u vili kod Romana Abramoviča, kada su poslali privatni avion po mene zbog pregovora o Luki Modriću. I tamo su, također, mislili da me mogu jeftino kupiti i izblefirati, pa sam ustao, zahvalio se i izašao iz kuće. Njegova bliska suradnica koja je tada bila tu je danas dobra prijateljica mog sina i znam da im je i dalje žao jer Luka nije postao član Chelseaja, ali zato su platili 50.000.000 eura za Kovačića, kog je moj sin doveo iz Reala”, završio je Zdravko Mamić.