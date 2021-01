MAMIĆ POKUŠAO OBJASNITI DEBAKL PROTIV ŠIBENIKA: Pričao o tankiranju i priznao – ‘Ne znam kad nam se prije događalo’

“Moramo shvatiti da nema labavo protiv nijednog protivnika”, rekao je Mamić nakon utakmice

Dinamo je u 18. kolu HNL-a s 2:1 poražen od Šibenika, i to na domaćem terenu. Golove za Šibenik zabili su Emir Sahiti i Deni Jurić, a jedini strijelac Dinama bio je Iyayi Believe Atiemwen.

“Došlo je do poraza koji je razočaravajuć”

Susret je odmah po završetku komentirao trener Dinama Zoran Mamić koji je igračima poslao jasnu poruku o njihovom pristupu u današnjoj utakmici.

DINAMO ŠOKIRAN NA SVOM MAKSIMIRU: Šibenik slavio na Maksimiru prvi put u povijesti i to s dva spektakularna gola

“Čestitke Šibeniku na pobjedi, zabili su dva gola i pobijedili. Mi nismo odigrali kako treba i to nam se vratilo. Ponavlja nam se po enti put da loše izađemo u utakmicu. Opet smo došli u zaostatak od jednog gola i morali stizati protivnika. U prvom poluvremenu smo stalno bili oko gola Šibenika, a u drugom je sve bilo rastrgano”, rekao je Mamić.

“Moramo shvatiti da nema labavo protiv nijednog protivnika. Opet to ponavljam, ne mislim da je itko išao namjerno tankirati, ali došlo je do poraza koji nije bio planiran i razočaravajuć je. Dinamo je na domaćem terenu izgubio dvije utakmice od tri zadnje, ne znam kad se to dogodilo prije. Moramo se spremiti za Lokomotivu i ispraviti ovo što smo danas uprskali”, zaključio je Mamić.