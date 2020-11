MAMIĆ OTKRIO KOJI MU JE BIO JEDAN OD PRVIH POTEZA KADA JE DOZNAO DA JE POZITIVAN: ‘Baš me luđački boljela glava’

U utakmici protiv Wolfsbergera, koja bi mogla biti jedna od ključnih u Europskoj ligi, Modre će voditi prvi Mamićev pomoćnik Damir Krznar

Nogometaše zagrebačkog Dinama u četvrtak očekuje možda i ključna utakmica u Europskoj ligi protiv austrijskog Wolfsbergera.

ZORAN MAMIĆ IMA KORONAVIRUS: Dva dana prije ključne utakmice u Europi Modri ostali bez trenera, evo tko će ga mijenjati

Na klupi Modrih u tom susretu neće biti glavnog trenera Zorana Mamića koji je pozitivan na koronavirus. Mamić se testirao nakon što je osjećao blage simptome, a rezultati su pokazali da je pozitivan na Covid, a uz njega je još zaražen jedan član stručnog stožera i igrač prve momčadi.

Svi oni su su osjetili blage simptome po povratku iz Rusije te su upućeni na testiranje koje se u njihovom slučaju pokazalo pozitivnim. Identitet preostale dvojice zaraženih u Dinamu nije poznat.

Mamić se javio iz iz samoizolacije i za RTL i ispričao kako se cijela situacija razvijala.

“Baš me luđački boljela glava i onda sam otišao na testiranje… Sada me više ni glava ne boli. Nisam imao niti temperaturu, ne kašljem i grlo me ne boli. Baš ono nemam ništa. Teško mi je reći sada gdje. Previše je ljudi u sustavu, putovanja su, aerodromi su, avioni su….Zato se uvukao strah da koronavirus ne bi poharao svlačionicu uoči gotovo pa odlučujućih utakmica s Wolfsbergerom. Cijeli klub je zato još jutros testiran, a zasad nitko od igrača nema simptome”, rekao je Mamić pa istaknuo da je Dinamo spreman dočekao ovakvu situaciju:

Zvao Ademija

“Mi smo vodili računa o svemu. Mi smo prijavili na B listu dosta ovih mlađih igrača, na B listi može biti dosta igrača za Europu u slučaju ne da Bože nekakve masivne zaraze”, dodao je i ispričao koji mu je bio jedan od prvih poteza kada je doznao da neće moći sjediti na klupi Modrih.

“Ja sam se jutros telefonski čuo s kapetanom, obavijestio ga da mi je nalaz pozitivan, da ga molim za apsolutnu mobilizaciju i podršku Damiru i cijelom stručnom stožeru, da budu fokusirani, koncentrirani i to je nešto u što ne sumnjam da će i biti”, rekao je Mamić i za kraj prokomentirao ekipu Wolfsbergera koja je dokazala koliko je opasna u prošlom kolu kada je s velikih 4:1 pobijedila Feyenoord.

“Radi se o dobroj ekipi koja dobro napada, koja ima dobre pojedince, sve se uglavnom vrti oko broja deset, njihova kapetana, ali ostavljaju isto tako dosta prostora na nekim dijelovima terena”, zaključio je Mamić.

Momčad Dinama u utakmici protiv Wolfsbergera, koja bi mogla biti jedna od ključnih u Europskoj ligi, vodit će prvi Mamićev pomoćnik Damir Krznar.