Vrhovni sud bi uskoro trebao dati drugostupanjski pravorijek pitanju njegove presude

Bivši čelnik zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić, dao je intervju za Pixsell u kojem je pričao o Dinamovim uspjesima u Europi, odnosu snaga Dinama i Crvene Zvezde te Hrvatskoj nogometnoj ligi.

“Dinamo je 20 godina kontinuirano prisutan u Europi. Dinamo je tvornica trofeja. Svake godine sudjelujemo u Ligi prvaka ili Europskoj ligi. Probili smo neke limite, a to je proljeće u Europi i broj osvojenih bodova. Oduševljen sam kako naš klub raste iz dana u dan, a to je kulminiralo osvajanjem skupine. Krasnodar, ekipu koja je bila treća u skupini Lige prvaka, suvereno smo pobijedili, ali nadam se da to nećemo kompromitirati u uzvratu jer je Krasnodar ozbiljno dobra momčad”, kazao je.

“Teško je reći koji su limiti Dinama. Ponavljanje ovih rezultata ozbiljan je uspjeh. Kratkoročno je veći iskorak nemoguć jer mi u našoj državi ništa ne zarađujemo od prodaje suvenira i naših proizvoda. Nema sponzora, nema gledatelja, nemamo dostojan stadion stadiona. Dinamu je igranje u Europi 90 posto prihoda, a Manchester ili Barceloni nije ni deset”, rekao je Mamić te je progovorio o stadionu.

O stadionu

“Dinamu ne dozvoljavaju u našem gradu da sami izgradimo stadion. Mi ne očekujemo od drugih da to naprave, osim što očekujemo od grada da se brine za sadašnji stadion budući da je u njegovu vlasništvu. Neka kažu: ‘Mi to nećemo napraviti, ali ako vi imate resursa i snage, izgradite ga sami.’ Takvu odluku mi čekamo. Budite sigurni da bi Dinamo u tom slučaju vlastitim resursima u tri godine izgradio ozbiljan moderan stadion. To bi bio okidač za još veće pozicioniranje Dinama u Europi i siguran sam da bismo jednog dana konkurirali i za prvaka Europe”, kazao je.

HNL

“Kako ocjenjujem HNL? Iz godine u godinu napreduje što je fenomen koji niti ja ne mogu objasniti. Tamo nema novaca ni za piće koje sada pijemo, za ove dvije kave i mineralnu koje mi sad pijemo. Divim se sportskim radnicima kako bez sredstava rade, a da kvaliteta lige raste. Zadnjih godina strahoviti rast je imala Rijeka, koja je prekinula našu dominaciju. Sad je Osijek ozbiljna momčad i najveći su nam konkurenti. Nadogradili u to našim bivšim trenerom koji je u klub donio autoritet, karizmu i znanje. Jako ih respektiram i jako ih se bojim. Ne zato što su nam dorasli po kvaliteti, nego što bi mogli iskoristiti naše eventualno loše razdoblje do kojeg može doći jer Dinamo igra puno više utakmica i puno se više troši nego Osijek. No uvjeren sam da će Dinamo obraniti titulu i da će opet igrati Ligu prvaka. U tom smislu sada već vučemo poteze pa smo kupili nekoliko mladih hrvatskih reprezentativaca”, kazao je.

O Zvezdi

“Zvezda – Dinamo? Ne bih iz dva razloga želio da se sad sretnu. Prvi je taj što nam ne treba dodatno emotivno pražnjenje jer to ne bi bila obična utakmica. To nam ne treba jer bi se igrači oba kluba živjeli za tu utakmicu i potrošili bi svaki atom snage da bi pobijedili pa bi patili. Ja sam pragmatičan čovjek. Zvezdu ne želim protiv sebe, nego uza sebe. Ja sam njezin navijač, nakon Dinama, kao što navijam za sve klubove iz regije. Drugi je što bi to u ovoj situaciji bila vrlo neizvjesna utakmica i nitko ne može reći tko bi pobijedio. Zvezda je izrasla u respektabilan klub, kao što je nekad bila”, rekao je Mamić.

Mamić je u lipnju 2018. nepravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu Vrhovni sud bi uskoro trebao dati drugostupanjski pravorijek po pitanju ove presude.