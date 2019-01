MAMIĆ OTKRIO SRPSKIM MEDIJMA SVOJU VELIKU ŽELJU: ‘Njemu se posebno divim i želio bih ga upoznati. Znam da je veliki navijač Zvezde…’

Dinamov savjetnik nalazi se u BiH gdje uspješno izbjegava služenje zatvorske kazne.

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mmaić dao je intervju za srpski Alo. U njemu je predstavljen kao legenda i tvorac moćnog Dinama i hrvatske reprezentacije. Navode da se i dalje nalazi u izbjeglištvu u BiH gdje strpljivo čeka svoju pravdu.

MAMIĆ ZA SRPSKE MEDIJE: ‘U Hrvatskoj sam zločinac, neprijatelj broj jedan, a u Srbiji bi me nosili na rukama’

Mamić je ovaj put progovorio o stanju u srpskom nogometu, a iskoristio je i priliku kako bi pohvalio tamošnjeg predsjednika Aleksandra Vučića.

“Na sav posao i obveze koje ima, primjećujem da Aleksandar Vučić veliku pažnju poklanja i sportu. A to što predsjednik države voli sport čudesno je bitno za jednu zemlju. Za sportaše je to najvažnije”, rekao je Mamić pa dodao.

Ne znaju se organizirati

“Sportaši su često glupi jer dozvoljavaju da se stvari odvijaju mimo njih. U svakom narodu na svijetu najviše ima baš sportaša. Tu spadaju oni koji igraju, oni koji se rekreiraju, to su veterani, ali i navijači, koji te sportaše prate i bodre. Oni bi trebali sebi birati predsjednika, lidera koji je sklon sportu. Da bi i njima bilo bolje. Da dobiju dobar zakon o sportu, organiziranu pomoć da sport može opstati, da funkcionira. Vidite da se uvijek u borbi za vlast, po pravilu, pojave vojni, kulturni, financijski, trgovački lobi, a uvijek im u toj borbi posluže sportaši, koji se jednostavno ne znaju organizirati”, kazao je pa je nastavio hvaliti Vučića.

“Znam da je Vučić u nekoliko službenih posjeta s hrvatskim delegacijama ili pojedincima u Zagrebu i Vukovaru pitao za mene i hvalio moj rad. To mi je veliki kompliment. On je poznati navijač Crvene zvezde i očigledno se dosta razumije u nogomet. Nažalost, nisam imao priliku upoznati Vučića, ali bih ga volio upoznati”, istaknuo je Mamić.

Ne mogu bez pomoći države

“Klubovi bez pomoći države, recimo, ne mogu izgraditi infrastrukturu. Zašto je problem za državu Srbiju ili Hrvatsku izgraditi 20 terena s tribinama od po pet do deset tisuća mjesta? Pa, to je najisplativiji posao na kugli zemaljskoj! To radi ozbiljan i normalan političar. Samo narod koji je sretan i koji je zdrav može biti i produktivan. Ne može depresivan i predebeli narod, koji boluje od raznih bolesti, ići naprijed. A sport je za to najbolje rješenje”, završio je Mamić svoje izlaganje.