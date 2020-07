MAMIĆ O DOLASKU NA KLUPU DINAMA, BJELICI I BBB: ‘Kad počnu navijati za momčad ja ću ih zvati navijačima, ovako su za mene samo aktivisti’

Ovaj tjedan je Dinamo potvrdio da će Mamić ostati na klupi hrvatskog prvaka

Zoran Mamić vodit će momčad zagrebačkog Dinama i nakon kraja ove sezone, službeno je potvrđeno iz kluba u srijedu. On će nakon posljednje utakmice u HNL-u s Varaždinom ostati i pripremati se s momčadi za sljedeću sezonu u kojoj će Dinamo igrati kvalifikacije za Ligu prvaka.

Mamić je na klupu Dinama stigao nakon Igora Jovićevića, koji je zamijenio vrlo uspješnog Nenada Bjelicu, ali se na toj funkciji zadržao tek 65 dana. Prvotno je bilo objavljeno da će voditi momčad samo do kraja sezone, htjeli su Modri na tu poziciju dovesti slovenskog izbornika Matjaža Keka, no on je ostao na klupi reprezentacije Slovenije pa je funkiciju zadržao Mamić.

Nepravomoćno osuđen

Mamićevo imenovanje na tu poziciju izazvalo je nezadovoljstvo jer se radi o osobi koja je nepravomoćno osuđena zbog izvlačenja novca iz Dinama.

Mamić je sada dao intervju u studiju Hrvatske nogometne televizije u kojem je progovorio o aktualnoj situaciji.

‘Laka i teška odluka’

Za početak je progovorio o svojoj odluci o povratku na klupu Dinama, kluba u kojemu je do tada obnašao dužnost sportskog direktora.

“Odluka je i laka i teška. Svakome tko se bavi ovim poslom je trener Dinama biti neviđena čast i neviđena privilegija. S te strane odluka je bila laka, cijeli život sam uz Dinamo. Naravno, bilo je teško zbog ove negativne slike koja se djelomično stvara. Kroz razgovore s Upravom kluba, s članovima Izvršnog odbora s mojim bratom i mojim asistentima, donio sam odluku zbog koje sam sretan”, prenose njegovu izjavu Sportske novosti.

Podrška za Bjelicu

Zatim je istaknuo da njegov povratak na klupu nije bio dio plana.

“Ne! Definitivno nije. Mi se nismo planirali rastati s Nenadom Bjelicom. Bjelica je imao podršku kluba i svih ostalih kao niti jedan trener do sada. Nakon godinu dana je dobio dupli ugovor. Napravio je i reultate. On i momčad su najzaslužniji, ali klub je omogućio platformu, sjajne uvjete i kadar igrače, ekonomske uvjete. Ne može biti da se kod uspjeha govori samo o Bjelici i igračima, a kad je neuspjeh, onda su krivci Zdravko Mamić i nesposobna Uprava”, rekao je.

‘Nije bilo razumijevanja’

Nenad Bjelica polovicom travnja je raskinuo ugovor sa zagrebačkim Dinamom kojeg je vodio do izvrsnih rezultata u domaćim i Europskim natjecanjima. Do razlaza s vodstvom kluba došlo je koncem ožujka nakon što igrači i stručni stožer nisu pristali na smanje plaća po uvjetima kluba, a Mamić je progovorio o toj temi.

“Mi smo usmeno obavijestili Bjelicu, žao mi je što mu to nismo mogli kazati u lice, ali nije bio u Hrvatskoj u vrijeme pandemije, što također nije bilo normalno, uz sve razumijevanje da mu je obitelj bila u Austriji. Kad nekome nešto smanjuješ, teško je kazati koji je pravi način za saopćiti odluku. Nije stvar u tajmingu, nego da li netko ima ili nema razumijevanja. U ovom slučaju nije bilo razumijevanja s druge strane”, rekao je pa se osvrnuo na kratku epizodu Igora Jovićevića na klupi:

“Izabrali smo ga jer poznaje sustav, bio je pripreman za to. Da, bilo je dogovoreno, da se promoviraju mladiu igrači, ali momčad Igor nisu kliknuli na pravi način, zbog straha jer je brzo dolazila Europa, odlučili smo da se raziđemo. Možda je mogao raditi na tome da nadogradi ono što je radio Bjelica, ali on je imao svoju viziju. O Jovićeviću imam jako dobro mišljenje, siguran sam da će napraviti lijepu karijeru.”

Neuspjeh s Kekom

Mamić se zatim osvrnuo i na situaciju s Kekom koji je bio blizu dolaska na Maksimir, ali je ipak ostao na klupi reprezentacije Slovenije.

“Kad je Matjaž Kek kontaktiran izrazio zadovoljstvo i sreću da preuzme Dinamo. Nakon tog prvog razgovora bio je kod mene doma, razgovarali smo. Ali bio je aktualni izbornik Slovenije i smatrao da neće biti problem razići se s Savezom, ali je isto tako kazao da se ne želi svađati i zatvoriti vrata svog Saveza na nekorektan način. Nakon utakmice s Hajdukom otšao sam u Sukošan gdje ljetuje, razgovarali smo o gotovom poslu. Nažalost, sve je izašlo u medijima, došlo je raznih pritisaka, tako da ga na koncu nismo uspjeli dovesti.”

Boysi nezadovoljni

Navijačka skupina Dinama, Bad Blue Boysi, nezadovoljni su što Mamić vodi momčad i održali su prosvjed ispred Maksimira. Neki njeni predstavnici kom prilikom su bili na razgovoru u klubu i tamo tražili Mamićev odlazak, na što on ne pristaje.

“Kad su BBB u pitanju, ne želim se s time previše opterečivati. BBB mene ne trebaju voljeti, ali trebaju pokazati ljubav prema klubu i momčadi, bodriti momčad. Ne mogu prihvatiti da ti dečki ne navijaju za Dinamo. Kad čujete repertoar njihovih pjesama, onda oni uglavnom pjevaju o sebi, oni ne reagiraju kad Dinamo postigne pogodak, oni ne tuguju kad Dinamo primi pogodak, kod njih ne vidite reakciju kad je momčadi teško kao što je bilo protiv Hajduka kad smo imali igrača manje. To sam im rekao na sastanku, na to su se jako uvrijedili. Siguran sam da većina te grupe ne poznaje igrače. Pitao sam ih zašto ne skandiraju igračima, u deset godina možda se na prste jedne ruke može nabrojiti igrače kojima su skandirali. Kad sam ih pitao zašto je to tako, kazali su da igrači to nisu zaslužili. Rekli su mi da će ukoliko ja ostanem trener, urinirati po momčadi i po klubu. To budi želju da im se pokaže da napravimo pravi rezultat. Kad počnu navijati za momčad ja ću ih zvati navijačima, ovako su za mene samo aktivisti. Jednom se bore protiv Tuđmana, Canjuge, Šoića, Mamića… Uvijek nađu nekoga. Navijaj za momčad, dečki su to zaslužili”, rekao je Mamić.

Pravosudna bitka

Osvrnuo se i na svoje sudske probleme i nepravomoćnu presudu.

“Što se tiče pravosudne bitke, ona je bila teža u mom prvom mandatu, jer sam bio u pritvoru 11 dana. Nažalost, već smo bili osuđeni kad je krenula istraga. Ali pokazao sam da se od toga mogu odmaknuti. Statistički sam najbolji trener, osvojio sam najviše trofeja s Dinamom, vani sam osvajao trofeje igrao sam finale klupskog Svjetskog prvenstva. Ne bojim se da neću napraviti rezultat”, rekao je i istaknuo da vjeruje kako ta presuda neće postati pravomoćna:

“Vjerujem da se neće pretvoriti u pravomoćnu, jer činjenice su jasne. Govore suprotno od onoga što je bilo u procesu. Vjerujem da će pravosuđe donijeti pravednu odluku.”