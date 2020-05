MAMIĆ NAKON SEDAM MJESECI PREKINUO ŠUTNJU: ‘Bjelica? Ovo prvi put govorim, to je prava istina o njegovom odlasku’

U petak je Mamić po prvi put nakon sedam mjeseci progovorio za neki medij

Nekadašnji izvršni predsjednik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić pobjegao je u Međugorje prije malo manje od dvije godine kako bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od šest i pol godina zbog malverzacija u Dinamu.

Tamo je aktivan na društvenim mrežama, a nekoliko puta je progovorio i za lokalne medije.

Komentar na aktualna zbivanja

Takav je slučaj bio i u petak kada je dao intervju za Dnevni Avaz, svoj prvi nakon sedam mjeseci, u kojem je prokomentirao situaciju s Nenadom Bjelicom, vrlo uspješnim trenerom Modrih koji je otišao iz kluba sredinom travnja nakon nesuglasica s klupskom upravom.

“Bjeličin odlazak nitko pametan niti je pomislio, a kamoli priželjkivao. Jedini razlog zbog kojeg je Bjelica otišao je taj što je predloženo smanjenje primanja u vrijeme korona krize. On je to odbio, i to u usmenom i pismenom obliku. Ovo prvi put govorim, znači i u usmenom obliku. Ali to je sada završena priča. Idemo dalje. Dinamo ima novog mladog i talentiranog trenera. Ali, ako me pitate da li mi je žao, moj odgovor je da, žao mi je”, rekao je Mamić.

Gojak ostaje, Bjelica u Fener?

Prokomentirao je i situaciju s članom Dinama i bosanskohercegovačkim reprezentativcem Amerom Gojakom oko kojega su se pojavile glasine da bi mogao preseliti u Španjolsku.

“Nama nije cilj da prodamo Gojaka. I to se neće desiti. Mogu reći da će Dinamo biti jači nego u proteklim sezonama. Dolaze nam novi igrači i Dinamo neće ići u rasprodaju igrača, kako su mnogi priželjkivali”, poručio je.

