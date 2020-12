Modri su u 5. kolu Europske lige osigurali prvo mjesto u skupini K i novo ‘europsko proljeće’

Nogometaši zagrebačkog Dinama u četvrtak su s 2:0 na gostovanju svladali nizozmski Feyenoord s 2:0 i kolo prije kraja natjecanja potvrdili prvo mjesto u svojoj skupini u Europskoj ligi.

Strijelci za Dinamo bili su Bruno Petković iz kaznenog udarca u petoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i Lovro Majer u 52. minuti.

Dinamo je u Rotterdam doputovao kao jedini klub u Europskoj ligi koji ove sezone nije primio pogodak. U prva četiri kola “modri” su dohvatili osam bodova uz razliku pogodaka 4-0, a mrežu su uspjeli sačuvati i u Nizozemskoj pa nakon 350 minuta igre hrvatski prvak ima 6-0 razliku pogodaka i 11 bodova.

‘Odlično u svakom segmentu’

Fenomenalan nastup Dinama u Europskoj ligi za Net.hr prokomentirao je proslavljeni hrvatski nogometaš, a sada trener, Igor Pamić.

“Mislim da će se svi složiti da je ovo bilo odlično u svakom segmentu”, rekao je Pamić na početku pa odavo veliko priznanje treneru Modrih Zoranu Mamiću.

Najvažnija karika

“Moramo jednostavno čestitati Zokiju i dečkima. Zoki je tu bio najvažnija karika, radio je u strahovito teškim uvjetima, gdje je imao pritisak sa svih strana jer nakon odlaska Bjelice nije bilo zahvalno preuzeti momčad. Međutim, ja sam već rekao da je on idealan čovjek za taj posao jer on ipak najbolje poznaje ovu momčad”, kaže Pamić i naglašava:

“Dokazao se kao odličan trener, tu uoće više nema priče. Sve ono što nije funkcioniralo na početku on je slagao, nikad nisu manje potrošili na pojačanja. Strpljivo je slagao momčad i sada imamo ovo što imamo, Dinamo ima novo proljeće u Europi i to je fantazija, to je zaista savršeno.”

Idealna šansa za povijesni rezultat

Sada je nameće pitanje koliko daleko može ovaj Dinamo u “knock-out” fazi Europske lige.

“To je teško reći. Dinamo sigurno ne spada u vrh onih najjačih europskih momčadi, međutim kada dođe knock-out faza oni mogu puno. Kao što su do sada fantastične poteze radili, možda će povući neki potez u zimskom prijelaznom roku i dovesti još nekoga jer je idealna šansa za napraviti povijesni rezultat. Ne treba sumnjati u ljude koji vode Dinamo”, poručio je Pamić.

Rijeka fantastično prezentirala Hrvatsku

Za kraj je prokomentirao nastup Rijeke, koja je u četvrtak protiv Real Sociedada osvojila svoj prvi bod u ovosezonskoj Europskoj ligi.

“Rijeka igra iznenađujuće dobro. Imaju strahovitih problema prije svake utakmice i jako zgusnut raspored. Stalno je Simon (Rožman, trener Rijeke op.a.) prisiljen mijenjati momčad i to radi saršeno. Svaka čast dečkima i klubu, bez obzira na jedan osvojeni bod, fantastično su prezentirali Hrvatsku”, zaključuje Pamić.

U posljednjem kolu za tjedan dana Dinamo će u Maksimiru ugostiti CSKA u susretu bez rezultatske važnosti, dok će Wolfsberger i Feyenoord istovremeno u Klagenfurtu igrati izravni dvoboj za drugo mjesto u skupini koje također vodi u 16-inu finala. Austrijskom sastavu za prolazak je dovoljan i bod, dok je nizozemskom velikanu potrebna pobjeda.