Dvoboj je na rasporedu u srijedu, 26. kolovoza, na stadionu Dr. Constantin Radulescu u 20 sati po srednjoeuropskom, a 21 sat po lokalnom vremenu

Dinamov sportski direktor i trener Zoran Mamić i asistent Damir Krznar uživo su promatrali dvoboj 1. pretkola Lige prvaka u kojem je rumunjski CFR Cluj u gostima na Malti svladao Florianu s 2:0 te će biti suparnik plavima u 2. pretkolu, dvoboj je na rasporedu 26. kolovoza u Cluju. Svoja zapažanja za Dinamovu stranicu iznio je Krznar.

“Mislim da ova utakmica na Malti nije prava slika Cluja. Igrali su na umjetnoj travi, a svi znamo da to uvijek predstavlja problem onima koji nisu naviknuti na takvu podlogu. Vidjelo se da u takvim okolnostima imaju određenih problema u organizaciji igre, ali isto tako se vidi da su puno kvalitetnija momčad od Floriane. Imali su inicijativu tijekom cijele utakmice osim možda u zadnjih desetak minuta, ali i u toj su završnici ipak postigli drugi pogodak”, rekao je Krznar.

“Iznimno su jaki u prekidu, to im je najveća vrlina, i nije to vidljivo samo na ovoj utakmici. Odmah je to bilo primjetno i pri skautiranju njihovih nastupa iz cijele polusezone. Tu nas čeka najveći posao: spriječiti njihov dobar ofenzivni prekid. Odlikuje ih i to da su iznimno radna momčad s čvrstim obrambenim blokom i posjedom, spretnom reakcijom na izgubljenu loptu. Dobri su u osvajanju „ničijih lopti“. Dakle, možemo reći da su dobri u svim tim segmentima u kojima do izražaja dolaze volja, energija, želja”, dodao je i nastavio.

“Njihova „desetka“, Ciprian Deac, odskače što se tiče znanja i kvalitete. On je taj koji organizira igru, sve se odvija oko njega. Ima iznimno dobro dubinsko dodavanje i tajming “; poručio je Krznar.