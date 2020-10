Zanimljivo je bilo njegovo gostovanje na ESPN-u

Legendarni Magic Johnson gostovao je u ESPN-ovoj emisiji First Take te je tom prilikom stao u obrani LeBrona Jamesa i odgovorio kritičarima koji su ga napali nakon poraza u petoj utakmici NBA finala.

“Nitko nije igrao pod takvim pritiskom kao LeBron. Ni ja, ni Michael Jordan, ni Larry Bird. Jedini tko je nešto slično doživio bio je Kareem Abdul-Jabbar dok je igrao u UCLA-u”; započeo je pa je rekao koliko je zapravo James velik.

“Jordan i ja smo postavili temelje za sportaše da istovremeno budu i poslovni ljudi. Jordan sa svojim brendom i ja sa svim tvrtkama koje posjedujem. No, LeBron je to podigao na potpuno drugi nivo, kakav nitko nije mogao ni sanjati. Nitko nije napravio više od njega”, kazao je i dodao:

“Znate li vi koji je pritisak doći u Staples Center i igrati ispod svih onih dresova i zastava prvaka? LeBron je toga bio svjestan i rekao je da točno to želi. Obećao je da će odvesti Lakerse do naslova i to čini. Jedna pobjeda dijeli ih do naslova”.

Ništa od Dragića

U međuvremenu, stigla je vijest da će slovenski košarkaš Goran Dragić najvjerojatnije će propustiti i šestu utakmicu finala NBA doigravanja zbog ozljede stopala koju je zadobio u prvom dvoboju završne serije protiv Los Angeles Lakersa, dok je prilično izvjesno da će Anthony Davis biti u sastavu momčadi koja vodi sa 3-2 i još je jedna pobjeda dijeli od 17. naslova u povijesti.

Bit ću dobro za nedjelju”, poručio je Davis koji se nalazi na popisu ozlijeđenih igrača Lakersa uz napomenu da će najvjerojatnije biti spreman za nastup.

Davis je u završnim sekundama pete utakmice ozlijedio desnu petu, ali je i nakon toga nastavio igrati. Miami je slavio u tom dvoboju sa 111-108 i spriječio Lakerse da već u petak osvoje trofej, a trener momčadi iz Los Angelesa Frank Vogel je izjavio da je Davis “često imao manjih problema s kretanjem”.

Ključni uz LeBrona

Davis je uz LeBrona Jamesa ključan igrač Lakersa kako u napadu, tako i u obrani, s prosjekom od 26,2 koša i 9,8 skokova te postotkom realizacije iz igre od visokih 60,5.

Jednako značajan je i Goran Dragić za momčad Heata. Iskusni slovenski razigravač je u utakmicama doigravanja bio na prosjeku od 20,9 koševa i uz Jimmyja Butlera je bio ključna figura Heata na putu do finala. Nažalost, ozljeda stopala ga je spriječila da pomogne svojoj momčadi u okršajima s Lakersima za naslov prvaka.

Dragić se na popisu ozlijeđenih igrača Miamija nalazi uz napomenu da je njegov nastup upitan.

Šesta utakmica NBA finala koje se oddržava u kompleksu ESPN Wide World of Sports u Orlandu na rasporedu je u noći s nedjelje na ponedjeljak, u 1.30 sati po srednjoeuropskom vremenu.