MADRIĐANI SE NAKLONILI LEGENDI: ‘Možete li zamisliti Modrića, Kroosa i Casemira u jednom igraču. To je bio on’

Šest je godina proveo na Santiago Bernabeu, a onda je prešao u Milan

Možete li zamisliti da su Modrić, Kroos i Casemiro u jednom igraču. To je bio Redondo za one koji ga nisu gledali. S takvim naslovom madridski As prisjetio s legendarnog Argentinca koji je prije 22 godine odigrao fantastičnu utakmicu u polufinalu Lige prvaka s Borussijom Dortmund.

Nakon toga Real je u finale srušio Juventus golom Predraga Mijatovića. Redondo je dvije godine s Madriđanima uzeo još jedan naslov u Ligi prvaka, a potom je prešao u Milan. Tamo je ostao četiri godine nakon čega je otišao u mirovinu.

Nogometni fanovi veznjaka najviše pamte po spektakularnom driblingu i asistenciji protiv Manchester Uniteda 2000. godine.