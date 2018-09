MADRIĐANI POTOPLJENI U SEVILLI: Na grobnici Reala Modrić i društvo ne znaju za pobjedu

Lopetegui je već u osmoj utakmici na klupi Reala doživio neugodan poraz.

Nogometaši Real Madrida nisu iskoristili iznenađujući poraz Barcelone kod Leganesa te nisu izbili na vrh prvenstvene ljestvice, jer su Luka Modrić i suigrači s uvjerljivih 0-3 (0-3) poraženi na gostovanju kod Seville.

SEVILLA – REAL 3-0: Sevilla razbila Madrid na prepunom Sanchez Pizjuanu, Modriću VAR poništio gol

Dva gola Silve

Portugalac Andre Silva postigao je prva dva pogotka za Sevillu u 17. i 21. minuti, a Ben Yedder je iskoristio smušenost Realove obrane u 39. minuti i donio domaćinima tri gola prednosti. Pokazalo se da je to bio i konačan rezultat utakmice, iako je madridski sastav u drugom poluvremenu bio mnogo aktivniji i opasniji po domaćeg vratara.

SEV 3-0 RMA (FT) – La tumba del Madrid se llama RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN: allí ha perdido en 6 de sus últimas 7 visitas ligueras. Lo que a Zidane sólo le pasó una vez en 149 partidos oficiales (Madrid 0-3 Barcelona) le ha pasado a Lopetegui en su octavo partido al frente del equipo. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 26, 2018

Luka Modrić je čak u 54. minuti zatresao mrežu Seville, ali je pogodak dobitnika nogometnog “Oscara” opravdano poništen zbog minimalnog zaleđa, nakon što je korištena VAR tehnologija. U još nekoliko navrata je Modrić bio opasan po domaća vrata, ali promjene rezultata nije bilo.

Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pokazao se kao kao grobnica Madriđana jer su tamo izgubili šest od posljednjih sedam prvenstvenih utakmica.

Zanimljivo je i to da je Julen Lopetegui stigao do ovako visokog poraza u svojoj osmoj službenoj utakmicu na klupi Reala, dok je njegov prethodni Zinedine Zidane samo jednom u 149 utakmica kao trener prvaka Europe izgubio 3:0 i to od Barcelone.