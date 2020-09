Hrvatskom kapetanu ugovor istječe s posljednjim danom lipnja iduće godine

U mojim godinama se ne rade dugoročni planovi, ali bilo bi izvanredno završiti karijeru u tom fantastičnom klubu i u ovom prekrasnom gradu. Želim pokazati da još mogu dobro igrati, a ako to neće biti moguće u Realu, razmotrit ću svoje opcije.

Rekao je to prije nekoliko dana za AFP hrvatski kapetan Luka Modrić. On će 9. rujna, odnosno ove srijede, napuniti 35 godina, pa je puno govora oko toga je li mu ovo posljednja sezona u dresu Real Madrida. Ugovor mu istječe idućeg ljeta, ali kako javlja As očekuje se da će u siječnju sjesti s vodstvom kluba kako bi porazgovarali oko mogućnosti produljenja za još jednu godinu.

To znači da bi se na koncu mogao umiroviti u dresu Reala 2022. godine, osim ako se u poznim igračkim godinama ne odluči na novi izazov i selidbu u MLS gdje ga već neko vrijeme vreba David Beckham, koji bi ga volio vidjeti u svom Inter Miamiju.

Modrić se nije priključio reprezentaciji Hrvatske koju u utorak očekuje utakmica protiv svjetskog prvaka Francuske u Ligi nacija. Nalazi se u Madridu gdje se s Realom priprema za nadolazeću sezonu.

Prošle godine se u rujnu i listopadu bio ozlijedio tijekom utakmica za Hrvatsku pa je privremeno bio izgubio mjesto u udarnoj postavi u Real Madridu što je tada bio iskoristio 22-godišnji Federico Valverde. Klubu također nije bilo drago što nije mogao računati na osvajača Zlatne lopte iz 2018. godine. Modrić je najstariji igrač u svlačionici Real Madrida s ugovorom na još godinu dana, do 30. lipnja 2021.