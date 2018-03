MADRIĐANI NUDE 400 MILIJUNA ZA NEYMARA? ‘I kad su mene dovodili cijena se činila suludom…’

U petak je u španjolskim medijima objavljeno da je Real Madrid spreman platiti 400 milijuna eura za Neymara.

Nogometaše Real Madrida u subotu čeka prvenstvene utakmica s Eibarom. Uoči susreta Zinedine Zidane stao je pred novinare. Na samom početku morao je braniti Karima Benzemu.

“Postoje ljudi koji koji poznaju nogomet i oni znaju da je Karim jako dobar. Uvijek postoje igrači koji se manje ili više sviđaju ljudima. Postoje oni kojima se sviđa Isco i ljudi kojima se ne sviđa, tako da me te stvari ne diraju. Karim je ovdje devet godina i ne moram ga braniti. Jako je dobar i jako mi se sviđa”, kazao je Zidane i nastavio.

Hvali Benzemu

“Njegove brojke govore za sebe. On je devetka Real Madrida i sada je fokusu samo zato jer u zadnje vrijeme ne zabija puno. Međutim treba napomenuti da puno toga radi za momčad i doći će i golovi”, smatra Francuz.



“Ne želim govoriti o igračima koji nisu u mojoj momčadi. PSG ga je platio 222 milijuna eura. Kada je Real mene kupovao platili su 72 milijuna ili tako nešto i to mi se u to vrijeme činilo suludim. Deset godina kasnije na igrača je potrošeno 222 milijuna eura. Za još deset ili i ranije doći ćemo do 400 milijuna eura”, smatra Zidane.

Nema predaje

Što se tiče utakmice rekao je da će biti teško doći do bodova jer Eibar igra dobro ove sezone.

“U nekom periodu sezone teško je zadržati razinu. Ove sezone puno je uspona i padova. Dosta na nas psihički utječe pogled na tablicu i velika razlika. Međutim moja je poruka momčad da nema posustajanja”, završio je.