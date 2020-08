Nogometaši Dinama će po peti put u povijesti igrati protiv Ferencvarosa u europskim klupskim natjecanjima, a drugu godinu zaredom mađarski prvak je jedna od momčadi koja se zagrebačkom klubu našla na putu u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U dosadašnja četiri dvoboja Dinamo je triput pobijedio, a jedan je dvoboj završio bez pobjednika.

Na putu prema grupnoj fazi Lige prvaka u prošloj sezoni, Dinamo je u 3. kolu kvalifikacija igrao protiv Ferencvarosa. U prvoj utakmici na Maksimiru rezultat je bio 1-1. Strijelac za Dinamo bio je Dani Olmo, a za Mađare David Siger. U uzvratu na Groupama Areni bilo je 4-0 za momčad pod vodstvom Nenada Bjelice, a golove su postigli Arijan Ademi, Bruno Petković, Dani Olmo i Amer Gojak.

Our opponent in the third round of the Champions League Qualifiers is the Croatian @gnkdinamo 🇭🇷 #fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/YPxyxjSHQ2

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) August 31, 2020