MA KAKAV RONALDO, MESSI, WOODS I JORDAN: Najbogatiji sportaš svih vremena je vozač zaprežnih kola

Malo tko zna da najbogatiji sportaš u povijesti, dakle ne samo novijoj već u cjelokupnoj povijesti čovječanstva, dolazi iz antičkog Rima

Nerijetko se u medijima nađe bezvremenska tema o najbogatijim sportašima svih vremena. Najrenomiraniji po tom pitanju je ugledni Forbes koji svake godine objavi popis najimućnijih atleta, a već se godinama tu vrte gotovo pa ista imena.

Prošle je godine popis osvježen i kaže Forbes kako se na deseto mjestu nalazi vozač Formule 1 Lewis Hamilton s 400 milijuna dolara, ispred njega je košarkaš Kevin Durant s 425 milijuna dolara, potom boksač Manny Pacquiao s 435 milijuna dolara, zatim slijede golferi Phil Mickelson i Tiger Woods sa po 480, odnosno 615 milijuna dolara na računima, a ispred njih je Roger Federer s 640 milijuna dolara.

Ispred Federera koji započinje top 5, ugurali su se LeBron James sa 680 milijuna dolara, Lionel Messi sa 720 milijuna dolara, Cristiano Ronaldo s čak 800 milijuna dolara, a prvi je trenutno i nedavno umirovljeni boksač Floyd Mayweather.

Zvijezda antičkog Rima

Na popis najbogatijih svih vremena upadaju i Michael Jordan s čak 1.7 milijardi dolara zarade, golfer Arnold Palmer s 1.35 milijuna, Woods je za karijere uprihodio čak 1.65 milijardi dolara, tu je i David Beckham s 440 milijuna dolara, ali malo tko zna da najbogatiji sportaš u povijesti, dakle ne samo novijoj već u cjelokupnoj povijesti čovječanstva, dolazi iz antičkog Rima i ime mu je Gaj Apulej Diokle. On je za života zaradio, prema nekim povjesničarima, gotovo 36 milijuna tadašnjih sestercija, što bi danas bilo ekvivalentno bogastvu od 15 milijardi dolara.

Diokle je bio vozač i prvak utrka zaprežnih kola koje su se održavala na Cirkusu Maksimusu, stadionu koji je zaprimao čak 200 tisuća gledatelja. I nisu to bila bilo kakva kola niti bezopasne utrke nalik onim konjičkim koje su danas popularne u Velikoj Britaniji, bile su to utrke bojnih kočija, dakle, vozači su često stradavali pa čak i umirali na natjecanjima.

Legendarni vozač kočija

Gaj Apulej Diokle rođen je u Luizitaniji, odnosno današnjem Portugalu, i utrakama se počeo baviti još kao 18-godišnjak. Tada su postojale četiri natjecateljske momčadi, što bi danas vjerojatno bili klubovi, Plavi, Zeleni, Crveni i Bijeli, a Diokle je bio član Bijelih.

U utrkama bi sudjelovala po tri vozača svake momčadi i koristili bi brojne strategije kako doći do pobjede. Diokle se isticao među vozačima, a vjerovali ili ne, čak su i u antičkom Rimu klubovi obavljali transfere, a Gaj Apulej je bio velika zvijezda pa su se za njega otimali i ostali timovi. Transferiran je prvo u Zelenu momčad nakon šest godina natjecanja za Bijele, a potom i u Crvenu ekipu nakon tri uspješne godine. S Crvenima je ostao do kraja, vozio je za njih čak 15 godina i umirovio se u 42. godini života.

‘Showman’ koji je mogao nahraniti Rim

Diokle se u karijeri najčešće natjecao u najtežoj kategoriji, odnosno sa zapregama od šest ili sedam konja. Za tako nešto potrebna je posebna vještina vožnje i upravljanja, a samim time su ti natjecatelji bili najbolje plaćeni. Diokle je prema nekim povjesničarima bio u izuzetno dobroj formi i obarao je mnoge rekorde. Pobijedio je u čak 1462 od 4257 utrka u dugogodišnjoj karijeri, dok je na drugom mjestu završavao gotovo jednako puno puta kao i na prvom.

Kada su u pitanju pobjede, bilo je i uspješnijih vozača od Dioklea, ali on je zbog dugovječnosti i tih velikih transfera među ekipama bio izrazito popularan, a s popularnošću dolazi i novac. Osim toga, Diokle je bio “showman”, znao je kako napraviti dramu na utrci pa je nerijetko čekao posljednje trenutke utrke kako bi se probio na prvo mjesto i tako je bacao publiku u deliriji. I tako je to radio kroz cijelu svoju 24-godišnju karijeru. Sada si zamislite da jedan, hajmo reći, Lewis Hamilton tako vozi Formulu 1, čeka do zadnjeg kruga na, recimo, desetom mjestu pa onda kao u filmu projurio kraj svih i završi prvi, pa gdje bi mu bio kraj?

Zarađivao je Diokle zbog svega toga toliko da je mogao nahraniti cijeli Rim cijelu jednu godinu, odnosno da je mogao plaćati cjelokupnu rimski vojsku puna dva i pol mjeseca, tvrdi tako povjesničar Peter Struck.

Koliko je bio popularan?

Kako je preživio 24 godine u tako opasnom sportu. Pa možda to zapravo ima veze i s taktikom koju smo spominjali na početku. Diokle je, velimo, volio dramu i utrku je vozio pažljivo izbjegavajući iscrpnu i opasnu borbu za prvo mjesto, a tek bi na kraju kada bi se stvari malo smirile i vozači potrošili on prebacio u višu brzinu i iznenadio sve. To ga je valjda i održalo na životu pa se čak stigao i umiroviti, što mnogi njegovi suvozači nisu uspjeli.

Umro je prirodnom smrću u svom domu nedaleko od Rima živeći u luksuzu i beskrajnoj raskoši, a eto ispada da je bio toliko slavan da se o njemu priča i danas, a živio je u drugom stoljeću poslije Krista.