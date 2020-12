LYON SLAVIO NA PARKU PRINČEVA PRVI PUT NAKON 13 GODINA: PSG izgubio u derbiju, Neymar na nosilima iznesen s travnjaka

U derbiju 14. kola francuskog nogometnog prvenstva Lyon je na gostovanju pobijedio PSG sa 1-0 ostvarivši prvu pobjedu na Parku prinčeva nakon 13 godina.

Pogodak odluke zabio je Tino Kadewere u 35. minuti na asistenciju Toko Ekambija. Premda bi se asistencija vrlo lako mogla pisati domaćem braniču Presnelu Kimpembeu koji je neoprezno izgubio loptu.

Osim što je ostao bez bodova, PSG bi na neko vrijeme mogao ostati i bez Neymara koji je u sudačkoj nadoknadi na nosilima iznesen s travnjaka nakon starta Thiaga Mendesa koji je za svoj start dobio crveni karton.

Sudac Benoit Bastien mu je prvo pokazao žuti karton, ali je nakon pregleda video snimke promijenio svoju odluku i isključio gostujućeg veznjaka.

Neymar was stretchered off at the end of PSG-Lyon with an ankle injury. pic.twitter.com/6yEDIx2KZO

— B/R Football (@brfootball) December 13, 2020