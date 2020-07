LUKAKU SPASIO INTER: Roma sve do završnice imala pobjedu u džepu, ali onda je Talijan napravio pogrešku i sve upropasio

Nogometaši drugoplasiranog sastava talijanskog prvenstva Intera nisu se uspjeli približiti vodećem Juventusu na tri boda razilke, oni su na gostovanju kod Rome u 34. kolu odigrali 2-2 (1-1).

Inter je poveo golom De Vrija (15) koji je bio najviši u skoku nakon udarca iz kuta, no Roma je poravnala u samoj završnici prvog poluvremena preko Spinazzole (45+1), a dojam je kako je suda Di Bello pogriješio jer u začetku akcije Rome nije dosudio prekršaj na Lautaru Martinezu.

U nastavku je Roma stigla i do prednosti golom Mhitarjana (57), a Inter je još jednom oštećen u 70. minuti kada nije dobio kazneni udarac iako je Eriksenov pokušaj iz slobodnog udarca igrač Rome u živom zidu evidentno zaustavio rukom. Ipak, Inter je pred sam kraj utakmice ipak dobio kazneni udarac jer je Spinazzola u 87. minuti promašio loptu i pogodio Mosesa u nogu, a siguran izvođač najstrože kazne za konačnih 2-2 bio je Lukaku (88-11m).

13 – Romelu #Lukaku is the 1st player to score 13 goals on the road in his first season in Serie A’s history. Unbelievable.#RomaInter #SerieA pic.twitter.com/UdGctq3muI

