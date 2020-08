LUKAKU ODVEO INTER U POLUFINALE EUROPSKE LIGE I UPISAO SE U POVIJEST: Ovo još nikome nije uspjelo

Talijanski Inter je u ponedjeljak postao prvi polufinalist Europske lige nakon što je u Dusseldorfu u utakmici četvrtfinala sa 2-1 svladao njemački Bayer Leverkusen.

Inter je došao u vodstvo u 15 minuti pogotkom Barelle, a Romelu Lukaku je šest minuta kasnije povećao na 2-1. Jedini strijelac za Bayer bio je Havertz u 24. minuti.

Lukaku je svoj pogodak postigao tako da je u kaznenom prostoru dočekao loptu koju mu je poslao Ashley Young, othrvao se pritisku Bayerovog braniča, koji ga je uspio srušiti, no Belgijanac je u padu uputio udarac i svladao vratara njemačke ekipe.

Taj je pogodak Lukakuu bio deveti u isto toliko uzastopnih utakmica u Europskoj ligi, što je najduži golgeterski niz nekog igrača u povijesti tog natjecanja.

