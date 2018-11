MODRIĆ OSVOJIO JOŠ JEDNU NAGRADU PA NAJAVIO NOVO ČUDO S MADRIDOM: ‘U nogometu ništa nije nemoguće’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je najboljim na svijetu u izboru Goala

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić vjeruje da unatoč lošem početku sezone može s Real Madridom osvojiti novi naslov prvaka Europe.

“U nogometu ništa nije nemoguće, posebno za Real Madrid, kao što smo pokazali u posljednje tri godine. Tada se također činilo nemogućim. Zašto ne osvojiti i četvrtu zaredom?“, rekao je u utorak 33-godišnji vezni igrač nakon što mu je internetski portal Goal dodijelilo svoje priznanje.

Modrić najbolji po izboru Goala

Modrić je proglašen je za najboljeg nogometaša svijeta ove godine u izboru poznatog internet-portala Goal. On je dobio najviše glasova u tradicionalnom izboru Goal, koji svake godine rangira 50 najboljih nogometaša svijeta, a biraju novinari i urednici 42 izdanja tog internetskog portala širom svijeta.

U prijašnjih sedam godina nagradu „Goal 50“ davala je Cristianu Ronaldu i Lionelu Messiju. Prije njih ju je 2010. godine osvojio Weslely Sneijder.

‘Jako sam sretan što sam primio nagradu’

„Jako sam sretan što sam primio ovu nagradu. Htio bih zahvaliti svima koji su glasovali za mene. Čast mi je što sam ju dobio nakon ove dvojice velikih igrača“, rekao je Modrić.

Nagradu je dobio na temelju glasovanja novinara Goala koji pišu u nogometu u različitim dijelovima svijeta. Na drugom mjestu se našao Cristiano Ronaldo ispred Mohameda Salaha, Kyliana Mbappea i Lionela Messija.

Modrić je, nakon ljetošnjeg svjetskog prvenstva, na kojem je proglašen najboljim igračem, slabo ušao u sezonu. Njegov Real Madrid se u protekla dva tjedna pomaknuo sa devetog na šesto mjesto u prvenstvu.

„Najbitnije je kako ćemo završiti sezonu“, naglasio je Modrić. „Naporno ćemo raditi kako bi smo bili bolji. Želimo ostvariti ciljeve koje ovaj klub uvijek stavlja preda se. Nadam se da ćemo osvojiti titule, a iznad svega, popraviti svoju igru“, dodao je.

‘Siguran sam da ćemo s novim trenerom imati dobru sezonu’

U ponedjeljak je Real Madrid potvrdio da će Santiago Solari, koji je na klupi zamijenio Julena Lopeteguija, ostati do daljnjeg na klupi. Nagađa se da će do kraja tjedna potpisati ugovor do ljeta 2020. godine no u utorak nije bilo potvrde te informacije.

„Siguran sam da ćemo s novim trenerom imati dobru sezonu te postati bolji“, rekao je Modrić. Solari je vodio Real Madrid u četiri utakmice te ostvario četiri pobjede. Modrić je igrao po 90 minuta u prvenstvenim susretima protiv Valladolida i Celte Vigo a protiv Melille u kupu te Viktorije Plzen u Ligi prvaka nije nastupio kako bi se odmorio.

Modrić je s Real Madridom osvojio četiri Lige prvaka u posljednjih pet godina.