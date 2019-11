MODRIĆ IZAZVAO LUDNICU NA VELESAJMU: Kapetan se pojavio na Interliberu, pogledajte reakciju fanova

Predstavio je svoju autobiografiju ‘Moja igra’

Oko tisuću poklonika kapetana Luke Modrića okupilo se u nedjelju poslijepodne na zagrebačkom Velesajmu gdje je u sklopu Interlibera predstavio svoju autobiografiju “Moja igra”.

“Želja mi je bila napisati autobiografiju i to mi se ostvarilo. Želja je sazrela nakon Svjetskog prvenstva. Nedostajalo mi je nešto da napišem knjigu, a to je bio uspjeh s reprezentacijom. Kad se to dogodilo, odlučio sam se na to”, rekao je i ispričao kako je njegova ljubav prema knjizi počela dok je bio u mlađim kategorijama Zadra.

“Jedan od mojih trenera, pokojni Domagoj Bašić, koji mi je i najdraži trener iz tog doba, znao nam je početkom tjedna donijeti knjige i imali bismo na izbor koju knjigu želimo pročitati i morali bismo na kraju tjedna ispričati što smo čitali. Izabrao sam “Robinson Crusoe” i “Heidi” i svidjele su mi se. Preporučio bih djeci da odvoje 15-30 minuta dnevno da čitaju knjige jer će im pomoći pri formiranju“, poručio je kapetan. Snimku s predstavljanja knjige možete pogledati ispod.