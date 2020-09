Urugvajski napadača Luis Suarez mogao bi se naći u nevolji. Naime, talijanske vlasi pokrenule su istragu oko njegovog nedavnog testiranja znanja talijanskog jezika kako bi na osnovu njega dobio putovnicu i mogućnost da prijeđe u Juventus.

No, sada se našao pod optužbom da je test bio namješten te da je znao dogovore unaprijed. Navodno je test riješio za pola sata, iako normalno traje oko dva sata.

