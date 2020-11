Slavni urugvajski napadač Luis Suarez bio je pozitivan na testiranju na koronavirus, objavio je Urugvajski nogometni savez (AUF).

Suarez se nalazi u samoizolacijim, gdje se dobro osjeća i nema simptome bolesti.

No on zbog pozitivnog testa neće moći nastupiti za svoju reprezentaciju u sljedećoj utakmici, protiv Brazila u utorak u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

