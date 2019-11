LUIS ENRIQUE IMA DOBRE VIJESTI ZA DANIJA OLMA: Evo kakav je njegov status u španjolskoj reprezentaciji nakon promjene izbornika

Španjolski izbornik prokomentirao je i novog Barceloninog superstara, 17-godišnjeg Ansua Fatija,

Španjolski izbornik Luis Enrique održao je prvu konferenciju za medije nakon što je preuzeo tu dužnost.

Tom se prilikom obračunao sa svojim nekadašnjim pomoćnikom Robertom Morenom, koji je vodio reprezentaciju od lipnja kada se Enrique povukao iz obiteljskih razloga i kako smo kasnije doznali tragične sudbine njegove kćeri. Ali osvrnuo se i na Dinamovog Danija Olma, kojeg je upravo Moreno pozvao u Furiju.

Fati na radaru

“Poznajem ga jako dobro, već je trenirao s nama. On je igrač koji mi se jako sviđa. Za neke igrače koje ja nisam već ranije pozvao, već je to napravio Robert, se nagađa da neće biti u reprezentaciji, ali to nije tako. Svima preporučam da budu što bolji jer ih pratimo. Svima su otvorena vrata”, izjavio je Enrique.

Španjolski izbornik prokomentirao je i novog Barceloninog superstara, 17-godišnjeg Ansua Fatija, za kojeg je također rekao da ga pomno prate i da se nada da će se dobro razvijati.

Povratak nakon tragedije

Podsjetimo, Enrique se na klupu Španjolske vratio prije desetak dana i tamo zamijenio svojeg bivšeg asistenta Morena koji se nadao kako će voditi španjolsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu iduće ljeto.

Iako je Moreno uspio izboriti Euro čelnici Saveza odlučili su vratiti Enriquea.

ENRIQUE POMEO POD S ČOVJEKOM KOJI JE OLMU DAO PRILIKU U ŠPANJOLSKOJ: ‘Ja sam jedini razlog zbog kojeg više nije tu…’

“Osjećam se kao da sam se vratio kući. Ovo je poseban dan za mene i moju obitelj. Nisam osoba koja voli kontroverze, ali danas imam obvezu pojasniti neke stvari jer je riječ o osobi s kojom sam surađivao puno godina”, počeo je i nastavio.

Luis Enrique says he sacked Robert Moreno from Spain post for ‘disloyalty’ @sidlowe https://t.co/JoM4zrSWyC — Guardian sport (@guardian_sport) November 27, 2019

Nelojalan

“Ja sam jedini razlog zbog kojeg Moreno nije dio mog stručnog stožera. Do razlaza je došlo nakon sastanka 12. rujna kod mene kući. To je jedini dan koji smo bili u kontaktu. Pola sata smo razgovarali i rekao mi je da želi voditi momčad na Euro i onda poslije toga biti moj pomoćnik. Pokušao sam se staviti u njegovu poziciju. Jasno mi je da je htio iskoristi priliku života. Jasno mi je da je ambiciozan i tome se treba diviti, ali za mene je to nelojalno i to je defekt. Jasna mi je njegova pozicija, ali se ne slažem s njim. Rekao sam da se želim vratiti. Razgovarao sam sa svim članovima mog stožera i pitao ih za mišljenje”, kazao je Enrique.