LUDNICA U SVLAČIONICI MODRIH: Dinamove zvijezde otpustile kočnice i pokazale kako se slavi naslov prvaka

View this post on Instagram

Dinamo je matematički osigurao naslov prvaka Hrvatske za sezonu 2018/19.! 🎉🎉🎉🥇🏆🦁👌💪👏😄😎😍💙👏 AJMOOOOOOOO! // Dinamo mathematically secured the Croatian championship title 18-19! 🥇🏆🦁😎👏💪💪👌👌⚽️ BRAVOOO! #dzg #dinamo #zagreb #hrvatska #croatia #football #champions #prvaliga