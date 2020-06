LUDNICA U NJEMAČKOJ: Nestvarni Haaland ušao s klupe i u 95. minuti zabio za veliko slavlje Dortmunda, pao i jedan neslavni rekord

Na današnjoj utakmici protiv Werdera albanski veznjak Klaus Gjasula dobio svoj 17. žuti karton ove sezone te je tako postao rekorder Bundeslige. Zanimljivo je da još niti jenodm nije zaradio isključenje

Borussia Dortmund je u subotu u utakmici 31. kola na gostovanju s 1-0 pobijedila Fortunu Dusseldorf čime je odgodila slavlje minhenskog Bayerna koji će, čak i ako večeras pobijedi Borussiju Mönchengladbach, morati pričekati još par dana da osigura osmi uzastopni naslov prvaka.

Gol je za Borussiju 20 sekundi prije sučevog zvižduka za kraj utakmice zabio 19-godišnji Norvežanin Erling Haaland, koji je u igru ušao u 61. minuti. Gol pogledajte OVDJE.

Erling Haaland's 14 goals for Borussia Dortmund by body part: ⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Left foot

⚽️ Right foot

⚽️ Right foot

⚽️ Left foot

⚽️ Right foot

⚽️ Left foot

⚽️ Header Practice pays off. 😉 pic.twitter.com/2tUJjSFLYK — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2020

Borussia Dortmund je drugoplasirana sa četiri boda zaostatka za Bayernom koji će, ako večeras pobijedi Mönchengladbach, biti samo još jednu pobjedu od osvajanja naslova prvaka.

U drugim utakmicama koje su igrane u subotu poslijepodne Wolfsburg je kod kuće odigrao 2-2 sa Freiburgom, a hrvatski nogometaši Josip Brekalo i Marin Pongračić su susret počeli od prve minute s tim da je Brekalo zamijenjen u 55. minuti.

Herthu je kod kuće pobijedio gostujući Eintracht sa 4-1, Union Berlin je također u gostima svladao Koeln sa 2-1, a na gostovanju je visoku pobjedu upisao i Werder koji je sa 5-1 bio bolji od zadnjeplasiranog Paderborna.

Rezultati

Wolfsburg – Freiburg 2-2 (W. Weghorst 14, W. Weghorst 26pen/L. Höler 43, R. Sallai 46)

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0-1 (E. Håland 90+5)

Hertha – Eintracht Frankfurt 1-4 (K. Piątek 24/ B. Dost 51, André Silva 62, O. N’Dicka 68, André Silva 86)

Köln – Union Berlin 1-2 (J. Córdoba 90+2/M. Friedrich 39, C. Gentner 67)

Paderborn – 1 Werder Bremen 1-5 (A. Sabiri 66/D. Klaassen 20, Y. Ōsako 34, D. Klaassen 39, M. Eggestein 59, N. Füllkrug 90+2)

Bayern München v Borussia M’gladbach (18:30)