Vatreni u petak dočekuju Senegal u Gradskom vrtu.

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Osijek gdje će u petak odraditi posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva.

U četvrtak popodne Vatreni su odradili otvoreni trening u Bogdanovcima kraj Vukovara. Očekivano na tribinama je bila prava navijačka atmosfera, a od zaglušujuće buke jedva se moglo čuti izbornika Zlatka Dalića dok je davao izjave.

S njim u društvu trebao je, inače biti kapetan Luka Modrić, ali on se na kraju nije pojavio pred novinarima.

“Veseli me da smo došli u Bogdanovce, u Vukovar, u Slavoniju. Nismo mogli izabrati bolje mjesto za kraj priprema koje smo odradili jako dobro. Odradili smo sve kako sam ja zamislio. Igrači su bili profesionalni i samo još sutra nedostaje dobra igra protiv Senegala i pobjeda”, kazao je Dalić.

Ćorluka dobro

“Ćorluka? Sve je u redu. Teren je tvrd i samo je iz preventivnih razloga napustio travnjak”, otkrio je te je dodao da će sutra dati priliku 16-orici igrača.

“Svima ćemo dati šansu. Važno je da igramo dobro i ostvarimo dobar rezultat. Hvala bogu da je će biti pun stadion. To zaslužujemo. Zaista smo sretni i ponosni. Reprezentacija je ponos i čast i užitak. Dat ćemo sve da ove ljude učinimo ponosnim”, rekao je i dodao da će Mandžukić i Strinić biti u sastavu.

Potom morao odgovarati na pitanje u kakvom su stanju Modrić i Lovren, svjedoci na suđenju Zdravku Mamiću.

Bez komentara

“Ma ja to neću komentirati. Ja ne razumijem da vi dajete povoda svemu tome. Ovo je Hrvatska, ovo je nogomet. Pustite presude, pustite sudove, to nije naš posao. Dajte dečkima mira i nemojte vi kao novinari to potencirati. To nije red. Dajte dečkima da igraju i uživaju u nogometu”.

“Kako zaustaviti Manea? S deset igrača”, rekao je kroz osmijeh.

“Igrat ćemo kompaktno zajedno u bloku. Probat ćemo sve. Želim samo da dečki uživaju”, izjavio je izbornik. Protiv Brazila je popustila koncentracija u drugom dijelu.

“Bio je to jedan mali problem. Ne smijemo puknuti, izgubiti formaciju niti minute. Ako malo popustiš odmah te kazne. idemo prema gore. Ja sam optmist. Neću negativu. Sve to želim prebaciti na igrače. Neka vide koliko ovo znači narodu. Pun sam sampouzdanja. Nema bojazni niti straha. Dat ćemo sve do sebe”, poručio je.