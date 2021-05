Phoenix Suns Darija Šarića su sinoć na gostovanju s visokih 140-103 pobijedili San Antonio Spurse u predzadnjoj utakmici regularnog dijela sezone za obje momčadi, a hrvatski košarkaš je odigrao 18:15 minuta i u tom vremenu zabio 13 koševa uz šest skokova, jednu asistenciju i dvije ukradene lopte.

SLAVLJE PHOENIXA I DARIJA ŠARIĆA: Vrlo dobra partija hrvatskog košarkaša u velikoj pobjedi Sunsa

Najbolji pojedinac Phoenixa Devin Booker je 23 od svojih 27 koševa zabio u prvom poluvremenu.

Dario Saric especially grateful to Booker for hitting those free throws (Barry Gossage / NBAE) pic.twitter.com/cyEq8tAIHP

— Matt Petersen (@TheMattPetersen) May 14, 2021