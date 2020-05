Laka kategorija sigurno je najuzbudljvija u UFC-u

Irski MMA boric Conor McGregor osvrnuo se u ponedjeljak navečer na borbe koje su se ovo vikenda odvijala na UFC-u 249. Ono što se njega osobno tiče je obračun u lakoj kategoriji gdje je Justin Gaethje uništio Tonyja Fergusona i osvojio privremeni naslov prvaka.

“Iduća borba smo ja i Justin jer je Khabib najzatvoreniji borac u igri. Garantiram”, započeo je McGregor na Twitteru.

The fans make the sport!

Watching the other night I was against going in without them. But it will be my fucking pleasure to display the power I possess with zero background noise for them.

Its me and Justin next as khabib is the biggest bottle fighter in the game.

Guarantee it. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

“Volim Tonyja. No njegove pripreme i forma bili su sramotni. Njegove metode treninga i način na koji razgovara humoristični su i zanimljivo ih je pratiti, ali on nikada nije bio na očekivanom nivou. Šteta. On i Dustin Poirier borit će se kada Tony prizdravi”, napisao je pa poslao poruku Gaethjeu.

I love Tony. We represented him amazingly at Paradigm sports and were betrayed for a promise of a baseball contract. But frame and preparation here was just embarrassing. His methods and conversation are humorous/enjoyable but he was never the level perceived. Although tough. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

It is Dustin/Tony next when Tony heals.

If he does. Dustin will beat him also if changes are not made. Which they won’t. Dustin, although game, and in the mix, will be fed to the floor again. Couple wins here/there then folded in half. Rinse and repeat – Dustin career. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

“Justine, ne postoji nikakva opasnost od čovjeka koji voli grliti noge. Samo nastavi bježati od prave prijetnje. Jeb**o ću te masakrirati. Tvoje ću zube staviti na ogrlicu. Spomenuo si moje vještine kao oca? Jeb**o si mrtav”, poručio je pa ga je napao zbog činjenice da mu je menadžer Ali Abdelaziz, koji zastupa i Khabiba Nurmagomedova.

Justin, there is no danger in a man that hugs legs, we all know. Try and dance around what the real threat is here all you want.

I am going to fucking butcher you.

Your teeth. I’m going to put them on a fucking necklace.

Speak on my skills as a father?

You are fucking dead. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

“Nemoj više nikada izgovoriti da predstavljam SAD. Nijedan pravi Amerikanac ne bi tako lijepo govorio o osuđivanom teroristu i pritom mu dopustio da ga zastupa. Nemoj to zaboraviti! Slijepa si budala i dovršit ću posao”, napisao je Irac pa je napao Khabiba.

Don’t ever say you represent the great nation of the United States of America ever again. No true American would speak so highly of, or allow, a convicted member of a Jihadi terror cell represent them.

Never Forget!

You are a fucking blind fool, and I am going to finish the job. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

“Khabib, ti si velika sramota. Skrivaš se poput štakora kao i obično. Kao što sam uvijek govorio i kao što se uvijek vidjelo. Ti si sramota za pravog borca. Nakon što demoliram ovu diviziju prelazim na velter”; rekao je McGregor. Potom se javio Khabib.

Khabib you absolute embarrassment. Scurrying, hiding rat as usual. As I have said many times. As has been seen many times. Through the pane of glass it was confirmed what was always known.

“No comment” lol.

An embarrassment to real fighting. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 11, 2020

“Grlim noge? Zaboravio si kako sam te poslao u nokdaun ili tvitaš pijan? Pobijedio sam te u udaranju, rastavio sam te u hrvanju i uništio u grapplingu. Zrak si hvatao rukama i na kraju si odustao. I sjeti se svojih riječi – to je samo biznis”, napisao je i dodao prigodnu fotografiju. McGregor mu je poslije toga samo kratko odgovorio: ‘Vidimo se u srpnju’.

Hug legs? Have you forgot how I knock you down, or you typing tweets drunk? Beat you in striking, parts you up in wrestling, absolutely destroy you in grappling, Made you grab air with your hands, and at the end you gave up. last one, don’t forget your words ‘it’s only business’ — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 12, 2020