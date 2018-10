VIDEO, LUDI IRAC IZAZVAO KAOS NA VAGANJU: McGregor udario Nurmagomedova, pale i teške riječi

Neporaženi prvak lake kategorije Nurmagomedov (26-0-0) i bivši vlasnik dva UFC pojasa koja su mu oduzeta zbog dvogodišnje neaktivnosti McGregor (21-3-0) stajat će na suprotnim stranama ove subote.

Uoči UFC-ova spektakla u Las Vegasu najveće zvijezde odradile su vaganje. Susret Conora McGregora i Habiba Nurmagomedova prošao je burno. Naime, McGregor je po rukama udario UFC-ova prvaka, da bi ga potom pokušao dohvatiti nogom.

Poruka uoči borbe

Šef UFC-a Dana White nije bio presretan takvim razvojem događaja što se može vidjeti po njegovom izrazu lica.

“Bit će to razarajući nokaut. Njega je lako udariti, previše je predvidljiv”, poručio je McGregor prije borbe.

“Briga me za to što on može – za hrvanje, tehniku, za sve. Od prvog zvuka je*enog zvona krećem po njegovu glavu. Vjerujte mi na riječ.”

O ovoj borbi za Net.hr progovorio je bivši UFC borac Igor Pokrajac.

“Po meni je favorit Khabib, ali Conor ima nedvojbeno jak taj back-up. Sve što govori, Conor ima i pokriće za to. Znači, nokautirao je, ma demolirao svoje protivnike. Sjetimo se samo Alvareza, mislilo se da će to biti teška borba za Conora, na kraju je bila jako lagana. Svi iščekujemo taj trenutak kad će sve to krenuti u kavezu. Bit će vjerojatno jako mnogo teorija sljedećih dana, kako bi trebao meč ići, kako bi trebao tko krenuti, kako će se tko osjećati, ali to ćemo tek vidjeti kad počne borba”.

CAN. NOT. WAIT!!! Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor square off before #UFC229!! pic.twitter.com/Eplumi0Enc — UFC Europe (@UFCEurope) October 6, 2018

UFC 229 – službena vaga:

Khabib Nurmagomedov (155 lb) vs. Conor McGregor (154.5 lb)

Tony Ferguson (155 lb) vs. Anthony Pettis (156 lb)

Ovince Saint Preux (205.5 lb) vs. Dominick Reyes (204.5 lb)

Derrick Lewis (265.5 lb) vs. Alexander Volkov (251 lb)

Michelle Waterson (115 lb) vs. Felice Herrig (115.5 lb)

Uvodne borbe:

Sergio Pettis (125 lb) vs. Jussier Formiga (125.5 lb)

Vicente Luque (170.5 lb) vs. Jalin Turner (169.5 lb)

Aspen Ladd (134.5 lb) vs. Tonya Evinger (136 lb)

Scott Holtzman (155.5 lb) vs. Alan Patrick (155.5 lb)

Lina Lansberg (135.5 lb) vs. Yana Kunitskaya (134.5 lb)

Gray Maynard (156 lb) vs. Nik Lentz (156 lb)

Ryan LaFlare (171 lb) vs. Tony Martin (171 lb)