LUDA NOĆ U NBA LIGI: Šarićevi Sunsi bolji od Bogdanovićevog Jazza, Hrvati odigrali utakmice za zaborav

Za NBA košarkaše nije bilo odmora niti u novogodišnjoj noći. Za hrvatske fanove najuzbudljivije je bilo na utakmici između Utah Jazza i Phoenix Sunsa. Bila je to utakmica na kojoj su se na suprotnim stranama našli Bojan Bogdanović i Dario Šarić. Ovaj put slavila je Šarićeva momčad sa 106-95. Međutim, niti jedna od njih nije se previše iskazao. Bogdanović je u 29 minuta provedenih na parketu upisao samo tri poena, uz jedan skok i jednu asistenciju. Treba napomenuti da nije pogodio nijedan šut iz igre (0/5), a do tri koša je došao pogodivši tri od četiri slobodna bacanja.

Šarić je bio nešto učinkovitiji te je uz loš šut iz igre (1/7) ubacio pet koševa uz pet skokova i jednu asistenciju.

Za 18 minuta postigao je pet poena, uz pet skokova i jednu asistenciju. Prvo ime susreta bio je Phoenixov Booker s 25 poena, dok je Utahov Mitchell postigao 23 poena.

U ostalim utakmicama Philadelphia je bila bolja od Orlanda (116-92)., Houston je s 33 poena Jamesa Hardena slomila Sacramento Kingse (122-119), Toronto je bio bolji od NY Knicksa (100-83), dok su Pelicansi svladali Oklahomu sa 113-80.

U nešto ranije odigranim utakmicama Indiana je srušila Cleveland rezultatom 119-99, a Bullsu su bili bolji od Washington (133-130).

