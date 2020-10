Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren poznat je kao osoba koja uvijek kaže ono što misli. Zbog toga upravo sve što on kaže vrlo brzo dođe na naslovnice. Tako je bilo i prije nekoliko dana kada je tijekom gostovanja na Football Journeys Podcastu govorio o tome kako se tijekom karijere nosio s kritikama, trolanjem i prijetnjama smrću.

“Jako je to teško. Ja sam ljudsko biće s emocijama kojem je na prvom mjestu obitelj. Kad vidite neke idiote kako pišu poruke ne znajući kako to utječe na moju obitelj. Osjećaj nije dobar, ali mene te stvari čine jačim. Uvijek tu negativnost prenesem na travnjak i pokažem još veću strast i agresivnost te ljubav prema nogometu i navijačima do kojih mi je stalo. Tako gradim karakter”, počeo je Lovren.

A common theme on the podcast is that people seem to forget that footballers are human beings and often come from very humble beginnings.

We asked @Dejan06Lovren how he has dealt with criticism, trolling and even death threats during his career. pic.twitter.com/y8pk2S9br6

— Football Journeys Podcast (@journeyspod) October 12, 2020