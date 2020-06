Jedanaestog ožujka nogometaši Liverpool odigrali su posljednju utakmicu pred svojim navijačima na Anfieldu. Bilo je to protiv Atletico Madrida u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Gosti su slavili s 3:2 i prošli dalje. Nakon toga razbuktala se pandemija koronavirusa i nogomet je stao.

Liverpool se u nedjelju 21. lipnja, nakon više od tri mjeseca. vraća na ravnjak u gradskom derbiju s Evertonom. Tri dana kasnije, pobijede li, imaju priliku na Anfieldu protiv Crystal Palacea osigurati prvi naslov nakon 30 godina. Šteta je što ih an tribinama neće moći pratiti navijači.

Today before training session I thought myself how massive this stadium is, today peaceful and quiet, but on match days on fire. Hopefully in the near future will play again in front of our supporters. It will not be the same without you, but we know what is our main target! YNWA pic.twitter.com/QZrFHApWc2

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 14, 2020