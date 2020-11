LIGA PRVAKA

Nakon dva uvodna poraza, nogometaši turskog Istanbul Basaksehira pobijedili su u susretu 3. kola H skupine Lige prvaka Manchester United sa 2-1, dok su u prvom susretu iz F skupine Zenit i Lazio u St Peterburgu odigrali 1-1.

Nakon što je Manchester United u prva dva kola porazio PSG (2-1) i RB Leipzig (5-0) očekivalo se kako će “Crveni vragovi” bez stresa odraditi gostiovanje u Turskoj protiv Istanbul Basaksehira koji je u prva dva kola upisao dva poraza bez postignutog gola.

Međutim, turski prvak je pružio odličnu predstavu pobijedivši engleskog velikana sa 2-1. Zanimljivo, bio je to treći uzastopni poraz Uniteda na gostovanjima u Turskoj nakon poraza od Galatasarayja (0-1) u studenog 2012. godine, te od Fenerbahčea (1-2) u studenom 2016.

