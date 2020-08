U tom trenutku nije ga bilo briga za zabranu

Bivša zvijezda Liverpoola i hrvatski reprezentativac Dejan Lovren otkrio je u podcastu kod Vladimira Kolosa kako je unatoč zabrani klub otišao i s navijačima proslavio naslov prvaka, prvi nakon 30 godina. Igračima je zbog epidemioloških mjera bilo zabranjeno izaći među navijače.

“Da, bio je to najbolji tulum u mom životu. Rekli su nam iz kluba da ne smijemo ići među navijače, da ćemo imati problema zbog mjera. Trebali smo biti u hotelu, a navijači su išli do stadiona. Bilo je prerano da idem spavati, bila je tek ponoć. Rekao sam sebi da trebam otići na Anfield i to iskusiti. Sjeo sam u auto i otišao. Stavio sam masku i izašao među navijače. Moj Bože, koja ludnica, deseci tisuća ljudi slave. Htio sam to osjetiti jer nismo mogli imati pravu proslavu”, rekao je i nastavio.

“Prepoznalo me samo nekoliko ljudi kad sam skinuo masku kako bih pogledao mobitel. Bili su sretni, ali ih je bilo samo nekoliko. Rekao sam golmanu Adrianu da idem sam, ali mi nije vjerovao, mislio je da lažem. Rekao sam mu da ću mu poslati video i bio je jako iznenađen kad ga je dobio”, otkrio je.