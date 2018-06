LOVREN SE OTVORIO GUARDIANU: ‘Želim da pamte moje ime, a ne njihovo. U našoj zemlji nitko nije normalan pa nisam ni ja’

Vatreni u nedjelju igraju s Danskom.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren trenutačno igra najbolji nogomet u karijeri. Njegove odlične predstave u Rusiji skrenule su pažnju i engleskih novinara na njega. Među njima je i Guardianov David Hytner.

Na vrh njihovog razgovora istaknuo je Englez Lovrenu poruku Slavenu Biliću i Igoru Štimcu. Naime, podsjetio je da su oni predvodili obranu Vatrenih za vrijeme najvećeg uspjeha hrvatskog nogometa.

“Oni drže taj rekord, igrali su polufinale. Želim bolji rezultat od njih i da ljudi u budućnosti pamte moje ime, a ne njihovo”, ispalio je Lovren.

Istaknuo je novinar da su njegovi bivši izbornici bili malo ludi.

“Da, ali morate biti ludi u našoj zemlji. Tamo nitko nije normalan. Ni ja nisam normalan”, odgovorio je Lovren.

Potom se osvrnuo na reprezentaciju.

“Definitivno postoje razlike između ove momčadi o one koja je nastupila na Euru 2016. Imam osjećaj da je totalno drugačija. Imao sam dobar predosjećaj od trenutka kada je došao Zlatko Dalić. Osjetio sam da je nešto drugačije od samog početka, i na travnjaku i izvan njega. Povezani smo kao momčad. To se osjeti iz razgovora sa suigračima. Izbornik ima svoje ideje. Donio je nešto novo i ako ti kaže da vjeruje u tebe, onda ćeš i to sam početi vjerovati sebe. S tim dođe i dobra atmosfera”, kazao je Lovren.

Guardianov novinar napominje da nad ovom generacijom visi sjena one slave 98′.

“Imao sam devet godina tada i svega se sjećam. Moja majka je vrištala doma svakim put kad bi dali gol. Treće mjesto je bilo ogroman uspjeh. No, možemo ga nadmašiti, ali nam je potrebno malo sreće”, kazao je branič.

Hytner ističe da postoji jedna simbolika. U kvalifikacijama za SP 1998. Vatreni su srušili Ukrajince u dodatnim kvalifikacijama, a tako je bilo i ovaj put. Međutim Lovren se time ne zamara jer mu je samo Danska na pameti.

“Definitivno smo favoriti, ali oni su prošli tešku skupinu iako niti naša nije bila laka. Bit će teško. Igrali smo protiv sličnih momčadi – Švedske i Danske. Skandinavske momčadi igraju sličnim stilom i znamo kako trebamo igrati protiv njih”, završio je.