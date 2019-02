LOVREN SASUO PALJBU PO STANKOVIĆU: ‘I tako počinje ispiranje mozga, pljuvanjem po svemu što je domaće…’

Vatreni je tek sad vidio snimku koja je glasno odjeknula Hrvatskom.

Više od godinu dana prošlo je otkako je Aleksandar Stanković na kraju emisije “Nedjeljom u 2” 18. lipnja 2017. godine, u kojoj je gostovao Joško Jeličić, komentirao sudski proces protiv Zdravka Mamića i promjenu iskaza Luke Modrića. Tih je dana javnost žestoko napadala kapetana hrvatske reprezentacije.

STANKOVIĆEVA PORUKA HRVATSKOJ JAVNOSTI: ‘Biste li vi svjedočili protiv onog tko vas je učinio milijunašem?’

“Tko bi od vas svjedočio protiv osobe koja ti je pomogla zaraditi desetke milijuna eura? Ponavljam još jednom pitanje: biste li svjedočili protiv osobe koja ti je pomogla postati milijunaš? Devedeset posto osoba nikada ne bi svjedočilo protiv, a osuđujete Luku Modrića”, započeo je Stanković obraćanje naciji pa dodao:

Reprezentacija svetinja

“Ovo što govorim ne znači da je taj Modrićev potez plemenit, niti je moralan. To samo znači da je to realitet. Naravno, pitat ćete se što je s onom Lukinom izjavom da mu je hrvatska reprezentacija svetinja. Pa tko vam je kriv što u to vjerujete? Tko vam je kriv što vjerujete u frazu da su hrvatski nogometaši naši najbolji ambasadori? Oni su kao i svi mi najbolji ambasadori sami sebe. Nogomet je zabava, a to što vi imate dojam da netko na travnjaku gine za vas, e pa moguće da je to vaš problem.”

Lovrenov odgovor

Modrićev reprezentativni kolega Dejan Lovren, prema vlastitom priznanju, tek je sada vidio Stankovićevo obraćanje staro više od godinu dana pa mu je odlučio odgovoriti.

“Tek sam sada naišao na ovaj video. I tako počinje ispiranje mozga, radeći na Hrvatskoj televiziji, pljuvanju po svemu što je domaće. Takvi ljudi poput tebe nam trebaju, jer bez vas ne bismo imali motiva”, napisao je Lovren na Instagramu uz skraćenu snimku Stankovićeva govora. Na kraju istoga dodao je trenutak u kojem Modrić prima nagradu za najboljeg igrača SP-a.